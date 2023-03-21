Садыр Жапаров: Завершив переходный период, мы вступили на путь развития

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, на центральной площади "Ала-Тоо" Бишкека выступил с поздравительной речью на праздничном мероприятии по случаю Нооруза.

Выступление Жапарова передает пресс-служба президента.

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

Великий кыргызский народ издревле живет в гармонии с природой, оберегая каждый клочок своей земли и каждый прозрачный родник своего Отечества. Наши предки придавали глубокое значение природным процессам и отмечали это как начало нового года и возрождение природы, что отражалось в оживлении земли, таянии льдов, смене времени года и наступлении равноденствия.

Я от всего сердца поздравляю всех с праздником Нооруз - днем обновления и стремления к новой жизни!

Нооруз испокон веков воспринимается как праздник дружбы и единства. Многие народы ждут его с нетерпением, и потому этот день еще именуется и "великим днем нации".

В праздник Нооруз желаю всем кыргызстанцам и соотечественникам, находящимся вдали, созидания, успехов и всего наилучшего!

Пусть год будет богат на различные достижения!

Уважаемые соотечественники!

В прошлом году мы отмечали этот весенний праздник в благодатном Баткене и желали развития региону, откуда простираются границы нашей Родины.

В связи с приграничными проблемами мы отмечаем одной из главных национальных задач восстановление Баткенской области и обеспечение безопасности баткенцев.

Сегодня мы постепенно решаем социальные проблемы жителей наших приграничных территорий. В ответ пожеланию, что "развитие Баткена сподвигнет страну к процветанию", мы дали слово, что следующему поколению мы передадим новый Кыргызстан, живущий в мире и согласии, с описанными границами. Мы, несомненно, исполним обещанное!

Уважаемые соотечественники!

С возрождением природы мы ставим перед собой новые цели, устанавливаем задачи, которые должны исполнить до конца года и просим у Всевышнего поддержки.

В этот благодатный праздник наши предки вспахивали землю плугом, засевали поля и просили у Создателя изобилия, достатка и мира.

Издревле празднование Нооруза будто ассоциируется со сплетением надежды и четких целей, неустанным трудом, крепким и неразрывным единством.

В национальный праздник мы продолжаем путь предков и исходя из народной мудрости, что "сани нужно готовить летом", я призываю вас к неустанному труду, независимо от того, в какой отрасли вы работаете.

Реалии нашего времени требуют быстрого реагирования, принятия решений и действий.

К сожалению, до этого все от мала до велика больше были заняты политикой, нежели исполнением своих прямых обязанностей, оставаясь равнодушными к вопросам укрепления национальной экономики, не придавая этому должного значения.

Политика клановости, землячества и кумовства превратились в головную боль общества.

Причину отставания развития в государстве каждый новый руководитель видел в своих предшественниках, что стало для них привычным делом. Мы должны остановить это! Все это препятствовало развитию, и мы ощущаем последствия до сих пор.

Сейчас другие реалии. Мир быстро развивается, перед странами возникают новые требования и вызовы. На фоне этих изменений Кыргызстан должен встряхнуться и взять курс на новое мышление и формирование новых взглядов.

Дорогие сограждане!

Да возрадуется Всевышний - в течение двух лет в нашей стране благодаря сплоченности и единым усилиям проводится ощутимая работа. Завершив переходный период, можно сказать, что мы вступили на путь развития.

Мы, как руководство страны, обязуемся выполнить все, что с доверием возложил на нас народ!

В общественной, политической, социальной и экономической жизни страны создаются лучшие предпосылки и новшества, которым даст правильную оценку будущее поколение.

Как я отметил выше, планета подвергается различным катаклизмам, возникают крупные военные конфликты, мировая экономика переживает потрясения, а их последствия распространяются по всему миру.

Они не обошли и нас стороной, что заметно отразилось на росте цен. В таких условиях известно, что непросто принимать прогрессивные решения и оперативные меры, не отмерив семь раз.

Но несмотря на это, мы смогли поднять заработные платы работникам социальной сферы и государственных служащих. Мы также преуспели сделать много работы в сфере безопасности и обороны, поскольку вопрос целостности страны вышел на первое место в связи с известными событиями.

Мы закупили современную военную технику, выделив на это миллиарды.

На сегодняшний день, какую бы страну не брать в пример, сложно развиваться в одиночку без выстраивания взаимоотношений с другими государствами. В этих условиях нужно укреплять международное партнерство и дружественные отношения.

Мы усилили взаимодействие со стратегическими партнерами и дружественными странами.

Большое значение уделяется проекту строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, потому что нужны альтернативные пути для торговли из-за отсутствия прямого выхода к морю.

Вместе с этим, мы улучшаем состояние внутренних дорог, чему вы становитесь свидетелями.

Мы также ставим в приоритет создание благоприятных условий для тех, кто хочет инвестировать в Кыргызстан и создавать рабочие места. Вы также видите, как на фоне стабильности в стране, начали прибывать иностранные инвесторы.

Меры по улучшению жизни народа, конечно же, являются нашей главной целью. Ежегодно мы ставим перед Кабинетом Министров задачи по увеличению бюджета и устанавливаем цели, результаты вы видите сами.

Помимо работ по пополнению бюджета, совместная координация ветвей власти позволила собрать такой объем запасов золота, чего не наблюдалось за всю историю независимого Кыргызстана. Мы держим их на случай непредвиденных обстоятельств в качестве стратегических резервов.

Таких видных результатов нашей работы становится все больше и наши цели воплощаются в жизнь. Конечно, остаются много нерешенных проблем. У нас хватит воли и возможностей решить их своим чередом. Все еще впереди.

Уважаемые соотечественники!

В начале своей речи я отмечал, что праздник Нооруз ассоциируется со сплетением надежды с четкими целями, неустанным трудом, крепким и неразрывным единством.

Хотелось бы подчеркнуть, что вышеупомянутые достижения являются результатами народного единства, стабильности в обществе, формирования мышления, исходя из нынешнего положения.

В Нооруз восхваляется ценность и сплоченность кыргызов, благодаря которым сохраняется наше единство. Этот праздник напоминает нам важность таких ценностей как гостеприимство, доброжелательность и усердное трудолюбие. Благодаря мудрости наших отцов имя кыргыза сегодня не угасает, и мир знает нас как древний народ. И сегодня богатое наследие и новые достижения народа Кыргызстана должны укреплять нашу независимость ценностями единства и дружбы.

На фоне происходящих в мире событий мы должны понимать важность обеспечения мира, спокойной жизни и сохранения дружбы в нашей многонациональной стране.

Недаром наш Государственный секретарь, везде, где бы не выступал, дает подробное толкование ценностям кыргызского народа, обращаясь к легендам и сказаниям.

И сегодня, выступая по случаю такого древнего и значимого праздника как Нооруз, необходимо отметить важность сохранения мира, единства и ценностей нашего народа. Давайте свято помнить мудрую поговорку наших отцов о том, что благополучие живет там, где есть единство.

Дорогие соотечественники!

Как говорили наши предки: сила - в единстве, пусть Всевышний принесет в ваши дома мир и благополучие.

Пусть сбудутся пожелания наших матерей о добром завершении года и хорошем начале следующего, которые они произносят, окуривая арчой.

Пусть праздник, символизирующий весну, обновление и светлую жизнь, подарит нам надежду и придаст сил на новые свершения ради нашей Родины.

С праздником Нооруз!"