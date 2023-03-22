Бердымухамедов предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Об этом 17 марта пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

Выступая на внеочередном Саммите Организации тюркских государств в Анкаре, посвященном борьбе со стихийными бедствиями, Бердымухамедов заявил, что близко знаком с Эрдоганом уже 22 года. Он подчеркнул, что глава Турции "является выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня" и "проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов".

Поэтому, по мнению Бердымухамедова, Эрдоган должен быть удостоен Нобелевской премии мира. В таком случае он станет первым в XXI веке главой исламского государства, который получит эту премию.

На протяжении своей речи "национальный лидер" Туркменистана неоднократно выражал соболезнования в связи с произошедшим в Турции землетрясением. Также он заявил, что все страны-члены Организации тюркских государств расположены в сейсмоопасных зонах, в связи с чем им необходимо координировать усилия по предотвращению разрушений и ликвидации последствий землетрясений.

Нобелевская премия мира - одна из пяти номинаций, учрежденных по завещанию шведского промышленника Альфреда Нобеля. С 1901 года она присуждается тем, кто "проделал большую работу для укрепления братства между народами, для отмены или сокращения постоянных армий и для проведения и продвижения мирных конгрессов".

Источник: turkmen.news