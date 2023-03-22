СУАР выделит стипендиальные квоты для студентов из Кыргызстана

Посол КР в КНР Актилек Мусаева встретилась с секретарем партийного комитета СУАР, членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ма Синжуем. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнением по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая взаимодействие в сфере безопасности, сотрудничества в области транспорта, торговли, культурно-гуманитарных обменов и др.

Сторонами отдельно подчеркнута важность повышения пропускной способности КПП "Иркештам" и "Торугарт" на кыргызско-китайской государственной границе, а также обеспечения зеленого коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай.

Обсуждены вопросы продвижения практического сотрудничества между СЭЗ "Нарын" и Комплексной бондовой зоной "Кашгар", а также взаимодействие между почтовыми службами двух стран в целях создания необходимых условий для развития трансграничной электронной коммерции.

В рамках культурно-гуманитарного взаимодействия, отмечена важность популяризации эпоса "Манас", а также участия представителями двух стран в культурных мероприятиях, проводимых в Кыргызстане и СУАР КНР. Особое внимание уделено развитию туризма между Кыргызстаном и Китаем.

По итогам встречи достигнута договоренность о выделении Народным Правительством СУАР стипендиальной квоты студентам из Кыргызстана для обучения в ВУЗах СУАР, увеличении авиарейсов по маршруту Урумчи-Бишкек-Урумчи и организации визитов профильных ведомств сторон для налаживания и продвижения взаимовыгодного практического взаимодействия.