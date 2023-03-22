Вымогатели, угрожая расправой, отобрали лошадь у жителя Иссык-Куля

На Иссык-Куле задержан один из участников преступной группы вымогателей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в конце февраля 2023 года в милицию обратился местный житель с просьбой принять меры по факту вымогательства со стороны криминальных элементов.

Сообщалось, что осенью прошлого года некая группа, в составе которой ранее судимые лица, наведалась "в гости" с угрозами в кошару сельчанина.

По полученным данным, визитёры вымогали деньги и имущество, один из них угрожал ножом. Угрожая физической расправой жителю села, злоумышленники отобрали его лошадь. Пригнали грузовую машину, куда погрузили животное и увезли. Своими действиями вымогатели причинили немалый ущерб, поскольку скот для сельского жителя - основной источник существования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 "Вымогательство" УК КР.

Оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела осуществлялись сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) по Иссык-Кульской и Нарынской областям ГУУР МВД.

Накануне в результате принятых мер на территории Иссык-Кулького района задержан один из фигурантов уголовного дела по факту вымогательства.

По данным ГУУР МВД задержанным оказался гражданин О.А., 1987 г.р., ранее многократно судимый, в том числе за самоуправство, разбой, хулиганство, нанесение тяжких телесных повреждений. Более того, выяснилось, что указанный гражданин не полностью отбыл срок по прошлому приговору суда.

В настоящее время отбывает наказание в органах пробации. Задержанный водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия. Принимаются меры по задержанию остальных соучастников преступления.