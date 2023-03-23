Подсудимая не смогла объяснить, зачем ей столько станков для бритья

21-летняя Назгуль С. ранее несудима. К уголовной ответственности не привлекалась. Но 5 октября прошлого года что-то, видимо, пошло не так.

Примерно в полседьмого вечера девушка зашла в магазин "Народный" на улице Токтогула в Бишкеке и украла набор бритвенных станков стоимостью 8 076 сомов.

Уже через двадцать минут Назгуль оказалась в магазине "Глобус" на улице Московской, чтобы похитить опять же станки на 8 880 сомов.

А в семь вечера она посетила магазин "Глобус" на улице Шопокова, где после ее визита пропали бритвенные станки на 4 868 сомов.

Общий материальный ущерб – 21 824 сома.

На заседании Первомайского районного суда подсудимая не смогла внятно объяснить, зачем ей столько дорогих станков для бритья. Зато заявила, что помирилась с потерпевшими и они готовы выступить со встречным заявлением об отсутствии претензий. Потерпевшие ее слова подтвердили.

Суд прекратил уголовное дело в отношении подсудимой.