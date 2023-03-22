Чем порадует зрителей и слушателей в этом сезоне Нурсейит Анаркулов

Чем порадует зрителей и слушателей в этом сезоне основатель медиа-проекта "Будущее Кыргызстана" Нурсейит Анаркулов. По его словам, качественным и разновидным контентом, рассчитанном на все возраста и разные предпочтения.

"Медиа-проект "Будущее Кыргызстана" про молодежь, в котором будет 4 контента для разных платформ. Давайте пробежимся по каждому. Первый контент, одноименно называется "Будущее Кыргызстана", это передача в формате интервью на 10-15 минут. Он про перспективную молодежь, которая не смотря на свой юный возраст, добивается всевозможных высот. Он про людей, которые являются будущим нашей страны. Данный контент будет выходить по выходным на телеканале Пирамида, так же его можно будет посмотреть на нашем YouTube-канале.

Второй контент называется "Накта Подкаст", если говорить в двух словах, это душевный разговор.

Мы приглашаем на подкасты известных людей, которые уже добились признаний в своих сферах деятельности и ведем беседу на определенную тему, выбранную до эфира. А тему мы подбираем таким образом, что человек пришедший к нам в гости, невольно делится своим опытом со слушателям, просто ведя беседу о своей сфере. "Накта Подкаст" будет выходить на "Радио Рекорд" и так же на нашем YouTube-канале указанным выше.

Третий контент называется "Тарых Үчүн". Это короткие видеоролики нацеленные на такие соц.сети как Инстаграм и ТикТок. В этих видеороликах мы будем рассказывать про традиции и историю нашего народа. "Тарых Үчүн" будет выходить на наших соц.сетях @kyrgyzstan_future. И последний контент это "Элде эмне болуп жатат?", считайте это те же самые новости, но где в роли ведущих выступает сам народ, важно отметить, это всего лишь развлекательный контент, где мы будем узнавать какие новости знает народ. Вот как-то так".

Будущее Кыргызстана, кто может стать героем этой программы?

Героем данной передачи может стать любой человек, главное соответствовать нашим критериям: Тебе должно быть не больше 25 лет, это во-первых. Во-вторых, нам очень важно, чтобы человек горел идеей светлого будущего нашей страны. Но и этого недостаточно, ты должен быть перспективным и амбициозным. Так же, у тебя уже должны быть какие-либо достижения.

Если не ошибаюсь, то до этого времени подкасты были только на аудиоплатформах, но вы хотите ввести их на радио, почему?

Представьте, вы едете вечером домой. Пробки…Машинные сигналы…Нервы…А тут вы можете включить Радио Рекорд, где идет подкаст в котором не преследуется цель раскопать чье-то грязное белье, без никаких интриг и скандалов. Под спокойную музыку вы слушаете душевный разговор и узнаете наших звезд совершенно с другой стороны. Классно же.

Давайте подробнее про "Тарых учун", понимаю это про традиции, чем она интересна зрителям?

У каждого контента найдется свой зритель. "Тарых Учун" будет интересна тем, кто любит историю и традиции, тем кто хотел разобраться, почему существует та или иная традиция. Раньше традиции были обусловлены разными условиями и историей, а сейчас все это превращается в понты. Люди соревнуются и занимаются расточительством. А если бы все знали, почему существуют наши традиции, люди хотя бы задумались бы о нынешней ситуации.

Как родилась идея снимать "Элде эмне болуп жатат?"

Все очень просто. Вы каждый день читаете или смотрите новости. Они везде. На тв, на радио, в соц.сетях и т.д. Их очень много. Каждое издание адаптирует ту или иную новость под себя и под свою редакционную политику, это происходит во всем мире. И контент "Элде эмне болуп жатат?" придуман для того чтобы наглядно смотреть на эти искажение. Но не только, так же это просто интересный и развлекательный контент.

Когда и где это все можно увидеть и услышать?

Хоть сейчас. Переходите на наши социальные сети. Там подробная информация по всем датам и контентам. Во всех соцсетях у нас одинаковый никнейм @kyrgyzstan_future