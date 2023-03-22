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Россия и Китай заявили, что не приемлют внешнего вмешательства" в дела ЦА

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- Нина Ничипорова
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Россия и Китай не приемлют попытки импорта "цветных революций" и внешнего вмешательства в дела Центральной Азии.

Текст совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия опубликован на сайте Кремля.

"Стороны готовы укреплять взаимную координацию по поддержке стран Центральной Азии в обеспечении их суверенитета и национального развития, не приемлют попытки импорта "цветных революций" и внешнего вмешательства в дела региона", - говорится в заявлении.

Глава КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. Он приехал по приглашению президента РФ Владимира Путина. Россия стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин после переизбрания председателем КНР. Его визит продлился два дня, с 20 по 22 марта. В первый день председатель КНР и президент России Владимир Путин провели неофициальную встречу. Вчера, 21 марта, в Большом Кремлевском дворце прошли переговоры глав двух стран в расширенном составе. По итогам встречи Си и Путин подписали заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.


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URL: https://www.vb.kg/428194
Теги:
визит, Китай, президент, революция, Россия, Центральная Азия, сотрудничество
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