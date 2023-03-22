Депутат Жусупбек Коргонбай уулу не оправдал доверие подполковника милиции?

В соцсетях и СМИ опубликовано видео, где депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу совершает сделку, предположительно с начальником дежурной части патрульной милиции Оша, подполковником Болотом Нурматовым по поводу компании "Ысман-Тоо". По крайней мере, в ролике указано данное звание собеседника депутата.

На кадрах видно, как депутат пожимает руку подполковнику милиции со словами, что покупает у него компанию за 520 тысяч долларов.

При этом народный избранник заверил подполковника, который высказал опасение на счет видеоролика, что снимает на камеру телефона их встречу исключительно для себя и что видео не попадет в социальные сети.

Отметим, ОсОО "Ысман-Тоо" занимается добычей каменного угля.