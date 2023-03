Кыргызстанская певица Малика Дина стала самой известной певицей в Азии

Кыргызстанская певица Малика Дина выиграла в номинации The celebrity singer of the Asia международного конкурса Global Reputation Awards, который проходил в Баку. Об этом на своей странице в соцсети сообщила сама певица.

"В Баку состоялась церемония награждения среди 25 лучших участников из разных стран мира. Я выиграла в номинации The celebrity singer of the Asia. Это большая честь для меня", - написала Малика Дина.

Отметим, что Малика является дочерью народной артистки Кыргызстана Динары Акуловой.