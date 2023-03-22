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Кыргызстанская певица Малика Дина стала самой известной певицей в Азии

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- Бермет Таалайбекова
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Кыргызстанская певица Малика Дина выиграла в номинации The celebrity singer of the Asia международного конкурса Global Reputation Awards, который проходил в Баку. Об этом на своей странице в соцсети сообщила сама певица.

"В Баку состоялась церемония награждения среди 25 лучших участников из разных стран мира. Я выиграла в номинации The celebrity singer of the Asia. Это большая честь для меня", - написала Малика Дина.

Отметим, что Малика является дочерью народной артистки Кыргызстана Динары Акуловой.


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URL: https://www.vb.kg/428197
Теги:
Азербайджан, конкурс, музыка, Кыргызстан
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