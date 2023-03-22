Погранслужба: Обстановка на кыргызско-таджикской границе стабильная

Управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на 22 марта обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

Силовые структуры совместно с государственными органами проводят мероприятия, направленные на недопущение дестабилизации обстановки.

В целях повышения качества охраны совместной границы пограничные представители Кыргызской Республики постоянно проводят встречи с представителями таджикской стороны на различных уровнях.

Однако в последнее время участились случаи распространения непроверенной и недостоверной информации среди населения.

Пограничная служба ГКНБ призывает граждан не поддаваться различным слухам и панике.

В случае возникновения вопросов просим граждан обращаться в ближайшие пограничные подразделения.