Бехзод Усмонов (Lion) - боец года по мнению IKON FC

Бехзод Усмонов, более известный среди профессиональных бойцов ММА, как Lion, стал двукратным чемпионом серии турниров IKON FC и был объявлен бойцом года по итогам 2022 года.

Удивительно, что к такому успеху Бехзод Усмонов пришел всего за полгода пребывания в США. Он приехал в июне 2022 и уже к декабрю вошел в топ 50-лучших спортсменов по боксу и ММА в Америке и занял 43-е место региональном рейтинге.

Яркие победы на турнирах обусловлены уникальной техникой Бехзода Lion, а также его большому опыту выступлений по ММА, боксу и муай-тай на международном уровне. К числу наиболее запоминающихся моментов стоит упомянуть победу Бехзода Усманова в 2019 году на острове Пхукет на стадионе Bangla Boxing Stadium. Эксперты в сфере боевых искусств убеждены, что именно в этот период техника Lion огранялась, как алмаз, и принесла бойцу популярность.

Чем же так знаменита техника Бехзода Усмонова?

К числу её характерных особенностей бойцы и тренеры ММА относят удачную комбинацию приёмов из дзюдо, самбо и тайского бокса. Стиль Lion содержит и авторские приёмы спортсмена, в которых как раз читается "львиное" поведение бойца - своими действиями Бехзод устанавливает доминирующее положение на ринге, рассеивает внимание противника и изучает его, чтобы не только предугадать его атаки, но и нанести решающие контрудары. Эксперты отмечают её оригинальность на фоне других известных в наше время техник в мире ММА.

Когда Бехзод приехал в Америку изучать английский язык и тренироваться для своих будущих выступлений,президент ММА-зала Jackson Wink Academy в США Михаил Любимов пригласил его присоединиться к их команде, чтобы познакомиться и посмотреть на его знаменитую технику Lion вживую. В ходе спарринга, как говорил сам Любимов, стало понятно, что Бехзода Усмонова "ждёт большое будущее и упускать восходящую звезду было бы глупо". Поэтому, ознакомившись с заслугами бойца, Михаил Любимов вместе с Джеффри Чавезом, главным менеджером по работе со спортсменами в Jackson Wink Academy, провели оперативное совещание и голосование членов ассоциации Jackson Wink Academy. В результате, на основе своих заслуг Бехзод был принят в Alma Mater чемпионов UFC.

На тренировках Бехзод показывал отличные результаты, поэтому уже в первый месяц своего пребывания в Америке он принял участие в турнире The Lujan Brawl 13 августа 2022 года и сразу выиграл. Победив Рикардо Алан Фернандеса с помощью техники Lion, Бехзод привлёк много внимания СМИ, все жаждали узнать о его стиле больше, разгадать секрет победы. Профессиональные бойцы ММА стали приходить в Jackson Wink с просьбой дать им мастер-класс по стилю Бехзода Усмонова и принять их в ряды команды Академии. Такой ажиотаж вокруг бойца стал важным для имиджа Jackson Wink, как говорят руководители Академии, в зал пришли новые талантливые спортсмены. А постоянные клиенты стали спрашивать уроки от Бехзода Усмонова, которые он с радостью давал в свободное от тренировок время.

В октябре 2022 года боец Lion провёл цикл боёв в рамках турнира IKON FC 5 и стал победителем среди спортсменов в полулёгком весе. Бехзод Усмонов стал чемпионом благодаря своим коронным приемам из его фирменного стиля. В декабре 2022 года он повторил свой успех на IKON FC 6 и одержал победу над Шоном Микки.

Сразу после публикации выступлений, бой Микки и Усмонова назвали самым красивым боем вечера. Такой статус он приобрел как раз благодаря эффективным приёмам из техники Lion и этикету поведения самого Бехзода на ринге.

За спортивные заслуги перед миром ММА, и ярким победам Бехзода Усмонова заслуженно назвали бойцом года по версии IKON FC. Многие специалисты оценивают такое звание и результаты бойца, как начало истории Бехзода, как будущего чемпиона UFC.

И несмотря на значительный успех, Бехзод Усмонов продолжает усилено тренироваться, оттачивая свой неповторимый стиль. Спортсмен уверен, что в самое ближайшее время он сможет покорить самые высокие вершины в UFC. Пожелаем Бехзоду Усмонову успехов и новых побед.