В Поти открылось Почетное консульство Кыргызстана

Состоялась торжественная церемония открытия офиса Почетного консула Кыргызской Республики в городе Поти с консульским округом, включающим край Самегрело-Земо Сванетия (Грузия). Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В своей поздравительной речи посол Кайрат Осмоналиев отметил, что открытие Почетного консульства - важное событие в двусторонних отношениях, является свидетельством высокого уровня отношений между двумя странами. Также было отмечено, что открытие Почетного консульства внесет весомый вклад в повышение уровня двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Почётный консул Эднари Папунаишвили отметил, что открытие Почетного консульства Кыргызстана является важным шагом в развитии отношений между двумя странами. Он заявил, что данное учреждение будет способствовать защите прав и интересов граждан КР, расширению экономического сотрудничества, инвестиций, развитию туризма и культурного обмена.

В официальной церемонии открытия приняли участие губернатор региона Самегрело-Земо Сванетия Георгий Гугучиа, мэр города Поти Бека Вачарадзе, а также представители деловых и общественных кругов, активисты диаспоры в Грузии и представители СМИ".