Ветераны-силовики проведут митинг в Бишкеке

Ветераны силовых структур Кыргызской Республики создали инициативную группу "Защитим защитников Отечества и правопорядка" и уведомили о проведении митинга в городе Бишкек. Об этом редакции vb.kg сообщил военный правозащитник Анвар Сартаев.

По его словам, дата проведения митинга обозначено на 27 апреля 2023 года, в 11.00 часов, в сквере имени Максима Горького в Бишкеке. Ветераны силовых структур просят ГУВД столицы обеспечить безопасность участников митинга.

"Целью митинга являются:

- Встреча с председателем кабинета министров и Секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики по исполнению взятых государством обязательств по социальному, правовому обеспечению военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил КР и лиц, уволенных с военной службы, от которого зависит обороноспособность, безопасность и правопорядок нашей страны.

- Получение от Председателя Кабинета Министров и Секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики ответов на вопросы, которые им высланы вместе с уведомлением.

- Информирование участников митинга об обязательствах, которые несет государство перед своими защитниками Отечества и правопорядка, и как оно их выполняет", - рассказал он.

Военный правозащитник Анвар Сартаев также перечислил вопросы, которые хотят задать организаторы митинга:

1) Почему в полном объём не реализованы Правительством КР требования статей Закона КР "О статусе военнослужащих" с 1992 года?

2) Почему Кабинет Министров КР не исполняет требования статьи 65 Закона КР "О пенсионном обеспечении военнослужащих" с 1993 года?

3) Почему компенсация за питание у военнослужащих и милиционеров составляет 70 сомов, у пенсионеров 60 сомов в сутки, а солдат срочной службы кормят на 200-250 сомов в сутки?

4) Почему военнослужащих лишили льгот на коммунальные услуги и с 1 января 2010 года они ничего взамен не получают, тогда как милиционерам выплачивают 350 сомов в месяц, а пенсионерам всех силовых структур выплачивают компенсацию по 650 сомов в месяц (должны с 1 января 2023 года -1550 сомов).

5) Почему в МВД и странах СНГ полковники служат до 55 лет, а в ВС КР до 53 лет?

6) Почему Кабинет Министров не исполняет требования ст. 395 Трудового кодекса КР, где гражданскому персоналу ВС должны быть установлены оплата труда, льготы и преимущества?

7) Почему спасатели и пожарные МЧС КР не закреплены за военными лечебными учреждениями?

8) Почему нет госоргана, осуществляющего контроль за социальной, правовой защитой силовиков, гражданского персонала ВС КР и ветеранов?

9) Почему у МО КР изъяли Дом Офицеров, а взамен ничего не предоставили?

10) Что стало с Музеем имени Панфилова?

11) Почему у МО КР изъяли гостиницу "Семетей", где размещена военная поликлиника МО КР?

12) Почему передали здание, находящееся на балансе МО КР, Генеральной прокуратуре? Сейчас там размещается Военная прокуратура КР (ул. Логвиненко, 20).

13) Почему Военному госпиталю МО КР с. Беш-Кунгей снизили статус с "Центрального госпиталя" до "госпиталя", а Военной поликлинике с "Центральной" до "поликлиники "?

14) Почему упразднили областные военные комиссариаты?

15) Почему военные комиссариаты, в ущерб мобилизационной готовности и воинскому с учету, занимаются сбором денежных средств, а у служащих низкая зарплата?

16) Почему до сих пор не определен статус для участников боевых действий в Баткене за 1999-2000 годы?

17) Почему воины-афганцы до сих пор получают компенсации за льготы с 1 января 2010 года по 6 тыс. сомов в месяц, а по состоянию на 1 января 2023 года данныевыплаты должны составлять 14358 сомов?

18) Почему на судебных процессах по пайковым судьи начали принимать решения, что "пенсионерам пайковых не положено"?

19) Почему возложенные обязанности на МО КР по обеспечению социальной и правовой защиты военнослужащих, гражданского персонала ВС КР, и лиц, уволенных с военной службы и членов их семей, самоустранились, представители МО КР на судебных процессах по данным вопросам выступают против нарушенных прав ветеранов?

20) Почему упразднили Военный суд КР?

21) Почему представители МО КР и МФ КР на судебных процессах выступают против прав военнослужащих на получение жилого помещения в собственность путём участия в ипотечной программе? (они ссылаются на то, что Кабинет Министров КР до сих пор не определил механизм оказания финансовой помощи по кредиту).

22) Почему Кабинет Министров и Министерство образования не исполняют требования Положения о допризывной подготовке молодежи, утвержденного

Постановлением Правительства КР от 11 февраля 2014 года №87?

23) Почему Министерство образования КР занижает статус "преподавателя ДПМ" до "учителя ДПМ"?

24) Почему сотрудники Министерства финансов КР до сих пор не возвращают в государственную казну незаконно полученные денежные средства, которые неоднократно выявляет Счетная палата КР?

Вопросы Секретарю Совета безопасности КР, члену Совета безопасности КР Марату Иманкулову:

1) Почему с 2011 года до сих пор не сформирована государственная политика в сфере социальной защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, а также лиц уволенных с военной службы, а МО КР должно осуществлять контроль за реализацией данной политики?

2) Почему Председателя Совета безопасности лишили права рассматривать бюджет на оборону?"

Организаторы митинга надеяться, что встреча пройдет организовано и продуктивно.