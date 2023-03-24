Фальшивые доллары в Бишкеке не разгулялись

Свердловский районный суд приговорил 57-летнюю уроженку Ошской области к пяти годам лишения свободы. Городской суд Бишкека и Верховный суд этот приговор утвердили.

В начале прошлого, 2022 года некто А.Т. через транспортно-логистическую компанию приобрёл у неустановленного лица 39 300 фальшивых долларов 100-долларовыми банкнотами. В черном полиэтиленовом пакете привез их в Ош, предполагая в ближайшее время обменять их на настоящие деньги у граждан Узбекистана, которые должны были прибыть со дня на день.

Поддельной валютой заинтересовалась знакомая А.Т. Айсалкын М., прибывшая в Ош по своим делам. Она предложила А.Т. свои услуги по реализации долларов в Бишкеке. А.Т. согласился и договорился с Айсалкын, что вскоре она отдаст ему 16 тысяч настоящих долларов (40 процентов от "липовой" суммы).

В Бишкеке выявилась целая цепочка фальшивомонетчиков. Айсалкын привезла ненастоящие деньги своей знакомой Б.И., которая в свою очередь связалась с А., которая сфотографировала банкноты и отправила их еще по одному адресу… В конце концов Айсалкын должна была встретиться с завершающим звеном этой цепи и получить настоящие 20 000 долларов. 16 тысяч из которых, как договаривались, отдать А.Т., а 4 тысячи оставить себе.

Однако план сорвался. Столичным правоохранителям удалось вовремя перехватить и изъять поддельную валюту (почти сорок тысяч долларов).

Органами следствия задержанным (в частности, Айсалкын М.) было предъявлено обвинение в посягательстве на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости Кыргызской Республики. Адвокат подсудимой просил применить к ней пробационный надзор – учитывая ее возраст и чистосердечное раскаяние. Но суды учли другие факторы – неоднократную судимость женщины и тяжесть совершенного преступления.

Приговор – пять лет исправительной колонии для осужденных женщин.