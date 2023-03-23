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В Бишкеке мужчина взял 12 тысяч долларов за визу и скрылся. Он задержан

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке мужчина взял 12 тысяч долларов за визу и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 19 февраля 2022 года в милицию обратился гражданин Д.А. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени А., который 16 октября 2021 года под предлогом оказать содействие в получении визы США завладел денежными средствами в размере 12 тысяч 800 долларов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК КР.

В рамках возбужденного уголовного дела документально была установлена личность подогреваемого лица, им оказался гражданин А.А., 1982 года рождения, который был объявлен в розыск. В отношении его Октябрьским районным судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, он водворен в ИВС.

В настоящее время установлена его причастность в совершении других фактов преступлений.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (502) 411 813, 0(700) 126 622 или 102".


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URL: https://www.vb.kg/428214
Теги:
виза, задержание, мошенничество, Бишкек
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