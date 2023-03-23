То ли били, то ли не били... Но судом оправданы

Двое сотрудников бишкекской милиции, О.С. и Ы.Ж., Октябрьским районным судом были признаны виновными в превышении служебных полномочий и причинении менее тяжкого вреда здоровью, но освобождены от наказания в связи с истечением срока давности (события, за которые их судили, случились в 2019 году).

Бишкекский городской суд полностью оправдал милиционеров за отсутствием в их действиях состава преступления.

Органы досудебного производства выяснили следующее. 26 февраля 2019 года в одном из южных микрорайонов столицы по решению суда демонтировали торговый павильон. Для обеспечения порядка и предотвращения разных провокаций (известно, с какими скандалами происходят подобные мероприятия) на место были направлены несколько сотрудников милиции.

Как и предполагалось, мирно павильон снести не удалось. На его защиту встали собственники, которые набросились не только на рабочих, но и на правоохранителей. Вели себя агрессивно, матерились – правда, до рукоприкладства вроде бы дело не дошло.

Как следует из материалов уголовного дела, "у сотрудников милиции О.С. и Ы.Ж. возникла личная неприязнь к А.Э., побудившая у них желание и намерение причинить ему физические страдания". Одного из участников митинга милиционеры затолкали в машину и увезли в ГОМ. Но вовсе не для того, чтобы, как положено, составить протокол. Жестоко его избили кулаками и ногами, и у потерпевшего даже вроде бы оказался сломан отросток позвонка.

Не согласные с приговором районного суда (все-таки признавшего их виновными) милиционеры обратились в городской суд, найдя свидетелей, которые подтвердили агрессию по отношению к ним со стороны хозяев демонтируемого киоска. И не нашлось ни одного свидетеля, который видел избиение потерпевшего. Более того, судмедэкспертиза пришла к выводу, что его телесные повреждения не могли образоваться от таких ударов.

Верховный суд поддержал решение Бишкекского горсуда. Осужденные было без назначения наказания милиционеры полностью оправданы.