Погода
$ 87.60 - 88.31
€ 93.37 - 94.37

То ли били, то ли не били... Но судом оправданы

119  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Двое сотрудников бишкекской милиции, О.С. и Ы.Ж., Октябрьским районным судом были признаны виновными в превышении служебных полномочий и причинении менее тяжкого вреда здоровью, но освобождены от наказания в связи с истечением срока давности (события, за которые их судили, случились в 2019 году).

Бишкекский городской суд полностью оправдал милиционеров за отсутствием в их действиях состава преступления.

Органы досудебного производства выяснили следующее. 26 февраля 2019 года в одном из южных микрорайонов столицы по решению суда демонтировали торговый павильон. Для обеспечения порядка и предотвращения разных провокаций (известно, с какими скандалами происходят подобные мероприятия) на место были направлены несколько сотрудников милиции.

Как и предполагалось, мирно павильон снести не удалось. На его защиту встали собственники, которые набросились не только на рабочих, но и на правоохранителей. Вели себя агрессивно, матерились – правда, до рукоприкладства вроде бы дело не дошло.

Как следует из материалов уголовного дела, "у сотрудников милиции О.С. и Ы.Ж. возникла личная неприязнь к А.Э., побудившая у них желание и намерение причинить ему физические страдания". Одного из участников митинга милиционеры затолкали в машину и увезли в ГОМ. Но вовсе не для того, чтобы, как положено, составить протокол. Жестоко его избили кулаками и ногами, и у потерпевшего даже вроде бы оказался сломан отросток позвонка.

Не согласные с приговором районного суда (все-таки признавшего их виновными) милиционеры обратились в городской суд, найдя свидетелей, которые подтвердили агрессию по отношению к ним со стороны хозяев демонтируемого киоска. И не нашлось ни одного свидетеля, который видел избиение потерпевшего. Более того, судмедэкспертиза пришла к выводу, что его телесные повреждения не могли образоваться от таких ударов.

Верховный суд поддержал решение Бишкекского горсуда. Осужденные было без назначения наказания милиционеры полностью оправданы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428215
Теги:
Верховный суд, избиение, Бишкек, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  