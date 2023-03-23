В Узгенском районе сошел оползень объемом 1 миллион кубометров

Об этом сообщает пресс-центр МЧС. По данным ведомства, 22 марта примерно в 5 часов утра на участке Кызыл-Кунгой села К. Маркс айылного аймака Жалпак-Таш произошло смещение земляных масс, в результате этого сошел оползень. Не исключено, что сход оползня могло спровоцировать произошедшее накануне в Афганистане землетрясение, толчки которого ощущались в восьми странах, в том числе и в Кыргызстане.

В данной местности находятся 18 жилых домов, которые находятся в 300 метрах от места природной стихии. Местные органы власти переселили жителей в безопасное место.