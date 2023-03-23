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Милиционеров, отказавшихся принимать заявления, привлекли к ответственности

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- Назгуль Абдыразакова
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Органами прокуратуры Баткенской области выявлен факт укрытия от регистрации заявления или обращения о совершенном преступлении со стороны сотрудников милиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ночь 22 августа 2022 года неизвестные лица проникли в кафе "Мазза", расположенном в городе Баткен, где тайно похитили денежные средства коробку для пожертвования и минеральные напитки на сумму 5400 сомов.

Арендатор заведения М.А. сообщил о происшествии в милицию, однако прибывшая на место следственно-оперативная группа скрыла факт кражи и не зарегистрировала в АИС ЕРП в нарушение требований закона.

По данному факту прокуратурой Баткенского района возбуждено уголовное дело по статье 337 (Отказ или укрытие от регистрации заявления или обращения о совершенном преступлении) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

По результатам следствия обвинения предъявлены 3 сотрудникам милиции М.Ө., Ы.А. уулу и Ы.Ж. и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Аналогично, прокуратурой Кадамжайского района возбуждено уголовное дело по статье 337 (Отказ или укрытие от регистрации заявления или обращения о совершенном преступлении) Уголовного кодекса Кыргызской Республики в отношении участкового инспектора Кадамжайского РОВД Н.Б по факту укрытия кражи телефона.

По результатам следствия ему предъявлено обвинение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что органами прокуратуры Баткенской области проводятся активные работы по выявлению и пресечению должностных и коррупционных преступлений, кроме того, по каждым сообщениям граждан на горячую линию прокуратуры области принимаются незамедлительные меры.


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URL: https://www.vb.kg/428219
Теги:
Баткенская область, прокуратура, милиция
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