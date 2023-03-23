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В Бишкеке с началом весны начали благоустраивать дороги

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В Бишкеке со стороны муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" начато благоустройство дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Так, по улице Ахунбаева от улицы 7 апреля до улицы Достоевского устраняют дефекты путём проведения ямочного ремонта.

Бригада по нанесению дорожной разметки т работает на участках:

- по улице Гагарина улицы Ш. Руставели;

- по проспекту Ч. Айтматова от резиденции до проспекта Жибек-Жолу;

- на пересечении улиц Профессора Зимы и Архитекторской.

Бригада по заливке трещин работает по улице Алыкулова от улицы Селекционной до улицы Л. Толстого.

Дорогие бишкекчане и гости столицы! Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут".


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URL: https://www.vb.kg/428222
Теги:
дороги, Бишкек, ремонт дорог, мэрия
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