В Бишкеке с началом весны начали благоустраивать дороги

В Бишкеке со стороны муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" начато благоустройство дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Так, по улице Ахунбаева от улицы 7 апреля до улицы Достоевского устраняют дефекты путём проведения ямочного ремонта.

Бригада по нанесению дорожной разметки т работает на участках:

- по улице Гагарина улицы Ш. Руставели;

- по проспекту Ч. Айтматова от резиденции до проспекта Жибек-Жолу;

- на пересечении улиц Профессора Зимы и Архитекторской.

Бригада по заливке трещин работает по улице Алыкулова от улицы Селекционной до улицы Л. Толстого.

Дорогие бишкекчане и гости столицы! Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут".