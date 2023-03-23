В Бишкеке учителя и медики сошлись в игре "Сармерден"

В Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова администрацией Октябрьского района столицы организована игра "Сармерден". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"В этот раз между собой состязались учителя и медики.

Аким Октябрьского района Азамат Дороев вручил сертификат на 20 тысяч сомов каждой команде и отметил, что победила дружба.

Отметим, что в состав жюри вошли Народный артист КР Улукмырза Полотов, депутат БГК Елизавета Алымбаева, глава Азамат Дороев и представители городского управления здравоохранения и управления образования".