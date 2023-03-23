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Франция готова выделить стипендии для студентов из Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Посол Кыргызстана во Франции Садык Шер-Нияз встретился с директором департамента культуры, образования и международного развития МИД Франции Марианной Керр. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Посол Садык Шер-Нияз с удовлетворением отметил начало работы Института франко-германской культуры в Бишкеке, и поблагодарил французскую сторону за решение об учреждении данного института культуры. Дополнительно внес предложение в части образовательного сотрудничества о выделении квоты для студентов из Кыргызской Республики для обучения в вузах Франции и тренинга для преподавателей французского языка в общеобразовательных школах Кыргызстана.

Стороны также обменялись мнениями в части сотрудничества в культурной сфере. Послом было предложено рассмотреть проведение недели кыргызского кино во Франции, а также принимая во внимание опыт и достижения Франции в развитии культуры, было инициировано организовать работу по повышению квалификации музейных работников Кыргызстана во Франции.

Французская сторона положительно рассмотрела предложение об организации курсов для музейных работников и дополнительно подтвердила свою готовность в направлении французских специалистов для тренинга учителей французского языка в Кыргызстане, а также информировала о возможности выделения стипендии для студентов из Кыргызской Республики в количестве 10 мест и продолжить вести дальнейшее обсуждение условий путем проведения серий дополнительных консультаций через посольства обеих стран в Париже и в Бишкеке.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить прилагать совместные усилия по дальнейшему расширению сотрудничества в культурной и образовательной сфере между Кыргызской Республикой и Францией".


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URL: https://www.vb.kg/428224
Теги:
Садык Шер-Нияз, Франция, Кыргызстан, посол
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