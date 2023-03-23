В Бишкеке на перекрёстке улиц Абдрахманова и Киевской появится зона отдыха

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров провел выездное совещание с представителями городских служб на месте благоустройства будущей зоны отдыха на перекрёстке улиц Абдрахманова и Киевской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Государственное учреждение "Бишкекглавархитектура" по поручению мэрии города Бишкек разработало эскизный проект общественного пространства. В скором времени там появится уютный, зеленый сквер для горожан.

Для удобства посетителей установят общественный туалет, павильоны по продаже цветов,газетные киоски с совеременным дизайном, скамейки и посадят деревья. На месте остановки для общественного транспорта планируют сделать разгрузочный пункт.

В данный момент производится демонтаж забора".