24 марта в Бишкеке стартует благотворительный проект "Шатер-Рамазана". Об этом сообщает журнал "Умма".

По его данным, в течение священного месяца в "Шатер Рамазана" каждый день на ужины-разговения (ифтары), сопровождаемые культурной программой будут приглашаться преимущественно уязвимые слои населения: дети-сироты, люди с ограниченными возможностями, воспитанники детских домов, неимущие многодетные семьи, матери-одиночки, одинокие пожилые люди, и тд. Цель данного проекта- проявить внимание к людям, испытуемым жизненными обстоятельствами, создать праздничную атмосферу, а также оказать гуманитарную помощь через сплочение простых неравнодушных граждан.

Шатер Рамазана будет работать в течение всего священного месяца и примет более 6000 гостей.

Справка: "Шатер Рамазана"-уникальный социальный проект в Кыргызстане, который реализуются журналом "Умма" при поддержке компании "Кайнар" , а также усилиями простых граждан Кыргызстана в течение 8 лет.