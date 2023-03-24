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Налоговая служба возобновляет лотерею "Требуй чек – выиграй приз!"

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба возобновляет стимулирующую лотерею "Требуй чек – выиграй приз!" с новыми условиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, первый розыгрыш состоится 1 июля, второй – 30 декабря этого года. Призовой фонд лотереи в 2023 году будет состоять из более чем 2 000 ценных призов.

Чтобы принять участие в лотерее, достаточно скачать мобильное приложение "Салык чек" и пройти регистрацию. Для тех, кто уже является пользователем приложения "Салык чек", необходимо обновить приложение.

При каждой покупке товаров или получении услуг требуйте кассовые чеки исключительно от ККМ. Затем сканируйте QR-код кассового чека сканером мобильного приложения.

Налоговая служба призывает граждан принимать активное участие в лотерее. Это не только обеспечит общественный контроль по применению ККМ предпринимателями, но и даст возможность стать обладателем ценных призов.


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URL: https://www.vb.kg/428239
Теги:
ГНС, лотерея, Кыргызстан
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