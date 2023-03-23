Посол Ду Дэвэнь: В мае пройдет первый саммит механизма КНР - ЦА

"В мае состоится большое событие, которое будет иметь историческое значение – первый саммит механизма Китай - Центральная Азия. Шесть стран создадут площадки для сотрудничества в различных областях для всестороннего углубления политического взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества. В январе прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и главы государств Центральной Азии провели онлайн-саммит по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Лидеры шести стран приняли решение разработать специальный механизм встреч глав государств в целях построения более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии", - сказала сегодня на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Ду Дэвэнь, отвечая на вопросы vb.kg и других изданий о кыргызско-китайских отношениях.

"Сейчас все страны ЦА и Китай активно к нему готовятся. И, конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы эти встречи принесли конкретные плоды, реальные результаты для продвижения наших взаимоотношений", - добавила она.

Во время двух сессий в Китае произошли кадровые перестановки. Как вы думаете, они могут ускорить строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. И вошел ли этот проект в программу действий нового руководства?

- Через пять лет в Китае избирается новый состав правительства. Политика китайского руководства, особенно внешняя, постоянная, четкая и последовательная. На этих двух сессиях, как я уже сказала, как раз была обнародована мирная внешняя политика Китая.

Что касается внутренней политики, то новый премьер в интервью заявил, что новое правительство будет руководствоваться реализацией целей, поставленных на ХХ съезде КПК, и будет всегда ставить на первое место интересы народа и продолжит уже начатые дела.

Этот год – первый в реализации решений ХХ съезда КПК. И, думаю, что раз начали строительство дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, то мы будем продолжать это строительство. И, конечно, надеемся, что работа по ТЭО дороги, которая сейчас ведется, будет вовремя завершена в июне. Это грандиозный, вековой проект. После ТЭО компетентные структуры трех стран еще будут плотно работать над проектом.

Какие перспективы сотрудничества ожидаются между Новым Китаем и странами Центральной Азии?

- Что касается отношений со странами ЦА, то, как известно, они – близкие соседи Китая, и курс в развитии отношений с ними у Китая тоже четкий и ясный. Мы всегда поддерживаем отношения с государствами этого региона на основе взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. И эти отношения будут укрепляться и углубляться.

Как посол Китая в Кыргызстане, заверяю, что добрососедские связи между нашими странами и дальше будут развиваться. И коллектив посольства, в том числе и я, прилагаем для этого большие усилия. Хотим, чтобы новое развитие Китая принесло и новые возможности для развития Кыргызстана.

В чем сила китайского юаня, который стал все чаще использоваться в экономических сделках разных стран?

- Юань давно стал использоваться в торговле между Китаем и Россией. И не только с Россией, но и с другими странами. Это естественная тенденция. Китай – вторая экономика в мире, которая отличается стабильностью. Поэтому китайский юань больше стал использоваться в финансовых расчетах в разных странах. Я думаю, что такая тенденция будет продолжаться.

Будет ли облегчен визовой режим между нашими странами, как это сделано для Казахстана и Узбекистана?

- Конечно, по мере расширения сотрудничества, особенно после пандемии, поездок стало больше. И посольство восстановило режим приема, который был до пандемии, - по понедельникам, средам и пятницам ведется прием. Но мы заметили, что желающих получить визы так много, что трех дней для приема мало. Поэтому решили начать принимать людей в течение пяти дней и уже начали принимать заявителей в течение рабочей недели. Такое практикуется впервые в истории нашего посольства. Конечно, для работников посольства это большая нагрузка. Но мы исходим в данном случае из интересов кыргызстанцев.

Китай и Россия по итогам переговоров Си Цзиньпина и Путина в Москве заявили, что не допустят внешнего вмешательства в дела стран Центральной Азии. Что подразумевается под этим заявлением?

- Китай всегда придерживается принципа, что народ каждой страны должен держать в своих руках ее судьбу. Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться во внутренние дела других стран.

Но, к сожалению, есть страны, в том числе и вне этого региона, которые пытаются влиять своими действиями на внутренние дела других стран, в том числе стран ЦА, Естественно, из корыстных целей. Но это никогда не принесет пользу жителям этого региона и конкретно каждой из его стран.

Страны ЦА – это наши соседи. Как говорят в Китае, если "ворота соседей горят, то вам тоже придется плохо". И поэтому мы хотим развиваться вместе с государствами ЦА. Конечно, если какие-то страны или страна хотят использовать в своих интересах регион ЦА, то это, разумеется, не в пользу Китая. И поэтому мы выступаем против вмешательства во внутренние дела стран Центральной Азии. Наша позиция соответствует международным нормам и принципам.

Власти нашей страны обращаются к своим кредиторам с предложением обмена внешнего долга на проекты "зеленой" экономики. Готов ли Китай на этих условиях реструктуризировать долг Кыргызстана?

- Все кредиты Китая выделены по просьбе кыргызской стороны. Они были направлены на проекты социально-экономического развития Кыргызстана. Китайская сторона обращает большое внимание инициативам руководства Кыргызстана по поводу обмена долга на "зеленые" проекты. Думаю, что компетентные органы китайской стороны изучат этот вопрос, и при возможности он может быть решен в духе нашего сотрудничества.