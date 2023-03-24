Кыргызстанец продавал отечественную муку под казахским брендом

Кыргызстанец Т.К. оказался на скамье подсудимых за причинение крупного материального ущерба казахской компании по производству муки, а также за введение в заблуждение отечественных покупателей.

В Сокулукском районе действует мукомольный комбинат, принадлежащий племяннику подсудимого. На комбинате в ходе обыска правоохранители обнаружили 217 мешков муки с наклейкой с надписью, указывающей на производство казахской компании. Как называлась мука – писать не будем. Скажем лишь, что, кроме этих мешков, на складе обнаружились несколько тысяч пустых мешков и множество этикеток от "чужой" муки.

Как и следовало ожидать, экспертиза показала существенные различия в качестве муки, причем не в нашу пользу.

Следствие установило, что как только мука начала быстро расти в цене, Т.К. смекнул, как можно быстро разбогатеть, продавая муку собственного производства под видом элитной казахской. Мешок сокулукской муки стоил 1500 сомов, а такой же 50-килограммовый мешок казахской – на пятьсот сомов дороже. К тому же казахская пользовалась гораздо большим спросом у населения.

Действия Т.К. следствие квалифицировало как неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб.

Уголовное дело Т.К. рассмотрел Первомайский районный суд Бишкека. На судебном заседании представитель потерпевшего заявил, что материальный ущерб полностью возмещен, и сторона отказывается от поддержания частно-публичного обвинения.

Дело прекращено в связи с примирением сторон.