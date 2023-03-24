Движение "ЧВК Редан": мэрия просит родителей обеспечить контроль за детьми

Мэрия Бишкека предупреждает родителей учащихся школ о том, что обществе распространяется информация о движении "ЧВК Редан", которое может привести к конфликту подростков-школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, со стороны правоохранительных органов с началом четвертой четверти начнутся лекционные мероприятия среди учащихся школ по недопущению и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

По этой причине столичный муниципалитет убедительно просит родителей школьников обеспечить постоянный контроль за безопасностью своих детей, особенно во внеучебное время, а также, при необходимости, рекомендует организовать родительский контроль через установку соответствующих мобильных приложений.

Справка: ЧВК Редан – новая молодежная субкультура, которая якобы выступает против оффников, скинхедов и "нерусских". Отличительные черты – длинные волосы, изображение паука с цифрой 4.