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Движение "ЧВК Редан": мэрия просит родителей обеспечить контроль за детьми

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэрия Бишкека предупреждает родителей учащихся школ о том, что обществе распространяется информация о движении "ЧВК Редан", которое может привести к конфликту подростков-школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, со стороны правоохранительных органов с началом четвертой четверти начнутся лекционные мероприятия среди учащихся школ по недопущению и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

По этой причине столичный муниципалитет убедительно просит родителей школьников обеспечить постоянный контроль за безопасностью своих детей, особенно во внеучебное время, а также, при необходимости, рекомендует организовать родительский контроль через установку соответствующих мобильных приложений.

Справка: ЧВК Редан – новая молодежная субкультура, которая якобы выступает против оффников, скинхедов и "нерусских". Отличительные черты – длинные волосы, изображение паука с цифрой 4.


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URL: https://www.vb.kg/428245
Теги:
мэрия, школа
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