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Объем ВВП в КР к 2026 году должен достигнуть $1,5 тысячи на душу населения

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Кыргызстане разработана и принята Деловая повестка бизнеса 2026. О том какие задачи в развитии национальной экономики ставит перед собой государство пояснила заместитель министра экономики и коммерции КР Айнура Усенбекова.

"Деловая повестка бизнеса аккумулирует в себе совокупность мер и инициатив государства и частного сектора, нацеленных на устойчивое развитие бизнеса с учетом происходящих изменений в мире и в регионе", - говорит она.

По словам замминистра, в разработку Повестки были вовлечены практически все представители государственных органов и бизнес-ассоциаций. Особое внимание было уделено таким факторам как политическая и экономическая нестабильность в мире и странах региона, которая повсеместно негативно повлияла на бизнес и инвестиционную среду.

"Эти и другие факторы стали сигналом для принятия дополнительных мер на среднесрочный период в целях достижения целей, обозначенных в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года, а также долгосрочных целей, обозначенных в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики до 2040 года", - отметила Айнура Усенбекова.

Согласно документу, к 2026 году в республике должен быть достигнут ежегодный экономический рост на уровне 5 процентов, объем ВВП на душу населения должен составить 1,5 тысячи долларов, безработица снизиться до 5 процентов. Обеспечение ежегодного притока прямых иностранных инвестиций заложено в объеме не менее 13 процентов к ВВП. Кроме того, озаботились власти и о проблемах экологии. В 2026 году выбросы парниковых газов будут сокращены на 44 процента, к 2050 году Кыргызстан на платформе зеленого развития достигнет углеродной нейтральности.

"Данные ориентиры обусловлены тем, что во всем мире климатические риски рассматриваются как опасность для устойчивого экономического развития", - подытожила чиновница.


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URL: https://www.vb.kg/428246
Теги:
ВВП, Кыргызстан, Минэкономики
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