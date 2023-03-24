Посол КНР: В честь 10-летия "Пояса и пути" композитор КР написал симфонию

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Недавно я получила письмо от известного кыргызского композитора. Он рассказал, что несколько лет назад, будучи участником культурного мероприятия в рамках инициативы "Один пояс - один путь" в Китае, загорелся идеей написать музыкальное произведение на тему древнего Шелкового пути и сотрудничества "Пояса и путь". По случаю 10-летия инициативы он завершил симфоническое произведение, которое сочетает элементы традиционной музыки Китая и стран, расположенных вдоль древнего Шелкового пути. Уверена, что это произведение еще раз подчеркнет глубокую дружбу между народами Китая и Кыргызстана", - сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь на брифинге, посвященном "двум сессиям" - Всекитайского собрания народных представителей и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, которые прошли в начале марта.

По ее словам, "две сессии" открывают второе "золотое десятилетие" совместного строительства инициативы "Один пояс - один путь", десятилетие которой отмечается в этом году. За 10 лет Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по совместному строительству в рамках инициативы более чем со 150 странами и 30 международными организациями. Среднегодовой рост товарооборота между Китаем и странами вдоль маршрута составляет 8,6%. Общая сумма взаимных инвестиций - около триллиона долларов. В рамках инициативы реализуются более 3000 проектов, создано 420 тысяч рабочих мест, что позволило 40 миллионам человек избавиться от нищеты.

Госпожа Ду Дэвэнь остановилась и на сотрудничестве Кыргызстана и Китая в рамках "Одного пояса - одного путь" за последние десять лет. По ее словам, страны совместно реализовали и реализуют ряд важных проектов. Например, построена линия электропередачи Датка–Кемин, что позволило Кыргызстану создать единую энергосистему государства. Автомагистраль Китай-Кыргызстан-Узбекистан стала важной транспортной артерией в Центральной Азии. На грант правительства Китая восстановлено и реконструировано более 200 километров автодорог Бишкека.

Благодаря реконструкции ирригационной системы за счет гранта правительства Китая более 5000 гектаров сельскохозяйственных угодий в Баткенской, Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областях снова стали орошаемыми, что помогло более 40 тысячам жителей. Школа-гимназия № 95 Бишкека стала одной из самых популярных для обучения китайского языка. Больничный комплекс в Оше считается крупнейшей больницей в Центральной Азии. Альтернативная автодорога Север–Юг значительно изменит положение транспортной связи между севером и югом и будет способствовать экономическому и социальному развитию Кыргызстана. Проект обводного Чуйского канала (ОЧК-2) также имеет важное значение для экономического развития и обеспечения продовольственной безопасности Кыргызстана.

А первого февраля состоялась торжественная церемония передачи пожарной и аварийно-спасательной техники с участием Президента КР Садыра Жапарова. 100 современных пожарных машин различных типов, установленных на площади Ала-Тоо, создали впечатление "красного моря". Это крупнейшая материальная помощь Кыргызстану на грант китайского правительства в последние годы. В этом году от правительства Китая будут еще переданы два мобильных госпиталя с современным оборудованием.

"И, конечно, не могу не сказать о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Это важный стратегический проект в рамках совместного строительства "Одного пояса - одного пути". Эта дорога, несомненно, станет важной частью нового азиатско-европейского трансконтинентального моста. Через Китай Кыргызстан будет иметь выход к морю. Дорога будет способствовать повышению транзитного потенциала Кыргызстана и его социально-экономическому развитию, укреплению торгово-экономического сотрудничество между странами. В прошлом году соответствующие ведомства Китая, Кыргызстана и Узбекистана подписали документ по разработке ТЭО железной дороги трех стран, китайские эксперты приезжали в Кыргызстан для полевых исследований. По плану работы по ТЭО будут завершены в июне нынешнего года.

В прошлом году, когда китайские специалисты проводили полевые работы в Нарынской области, по просьбе кыргызских пограничников они бесплатно пробурили колодец глубиной 85 метров, и тем самым помогли пограничникам Кыргызстана решить проблему с питьевой водой. В память о дружбе между двумя народами пограничники установили каменный памятник с надписью "Колодец кыргызско-китайской дружбы". В благодарственном письме кыргызские пограничники написали, что дружба между Кыргызстаном и Китаем так же чиста, как вода из колодца. Точнее, наверное, не скажешь, - считает Ду Дэвэнь. - На "двух сессиях" также много говорили о перспективах развития совместного строительства "Одного пояса - одного пути".

Как далее сообщила госпожа посол, в течение 10 дней более 5000 депутатов ВСНП и членов ВК НПКСК обсудили и приняли ряд важных документов, избрали новых руководителей государственных органов и ВК НПКСК. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин единогласно был переизбран председателем КНР и председателем Центрального военного совета КНР. Это важный выбор истории и китайского народа, имеющий огромное значение для всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации.

"В частности, на сессиях разработали план реализации китайской модернизации.

В октябре прошлого года успешно прошел 20-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором определена грандиозная цель полного построения модернизированной социалистической державы и всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. "Две сессии" через законные процедуры превратили грандиозную цель Китая в государственную волю", - подчеркнула Ду Дэвэнь.

По ее словам, за последние пять лет среднегодовой прирост экономики Китая составил 5,2%, что значительно превысило средний мировой показатель в 2,3%. Объем ВВП Китая увеличился с 12 трлн долларов до более 18 трлн долларов. ВВП на душу населения увеличился до 12700 долларов. Китай много лет сохраняет статус второй по величине экономики мира, второго по величине потребительского рынка мира, а по объему производства, торговли товарами и валютных резервов занимает первое место в мире. На "двух сессиях" определили прирост ВВП Китая в 2023 году на уровне 5%.

Китайская модернизация обладает как общей характеристикой модернизации разных стран мира, так и китайской спецификой. Китайская модернизация рассматривает осуществление стремления народа к лучшей жизни как отправную точку и конечную цель, настаивает на концепции развития, ставящей в центр внимания народ. За последние пять лет более 70% бюджетных средств было направлено на улучшение благосостояния народа. В Китае созданы крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения, медобслуживания. После вспышки пандемии COVID-19 китайское правительство следовало принципу "народ превыше всего, жизнь превыше всего", эффективно координировало работу по борьбе с эпидемией и обеспечение социально-экономического развития, защищало безопасность жизни народа и добилось заметных успехов в развитии.

На "двух сессиях", как заявила госпожа посол, были приняли новые меры по трудоустройству, образованию, здравоохранению, социальному обеспечению, возрождению сельских районов и обеспечению жильем. Была поставлена цель создания новых рабочих мест в 2023 году для 12 млн человек, особенно для молодежи и выпускников вузов. А также поставлена цель по достижению соразмерного роста доходов населения с ростом экономики страны.

Шла речь и об охране природы. За последние пять лет Китай придерживался концепции "зеленые горы и чистая вода - золото и серебро", экологическая ситуация страны заметно улучшилась. Удельная энергоемкость ВВП снизилась на 8,1%, сократилось более чем на 50% количество дней с сильным атмосферным загрязнением. Созданы первые национальные парки и более 9 тысяч природных заповедников различных типов и уровней. На "двух сессиях" была поставлена цель дальнейшего сокращения удельной энергоемкости ВВП и суммарных выбросов загрязняющих веществ. Защита природы по-прежнему занимает приоритетное место. Китай и далее будет продвигать экономное и интенсивное, зеленое и низкоуглеродное развитие, вести борьбу за чистоту неба, воды и земли и активно участвовать в глобальном управлении изменением климата.

"Две сессии" на практике демонстрировали китайскую народную демократию во всем процессе. В Китае проживает более 1 миллиарда 400 миллионов человек. Как можно полностью выразить желание народа, претворить общие мнения народа в жизнь? Китай нашел "золотой ключ" народной демократии во всем процессе. Институт собраний народных представителей является важным носителем осуществления китайской народной демократии во всем процессе", - пояснила посол Ду Дэвэнь.

Как она отметила, выборы депутатов ВСНП являются демократическими и крупнейшими по масштабу в мире. Только на уровне уездов и волостей насчитывается более двух миллионов 600 тысяч депутатов. Из них простые рабочие, крестьяне, технический персонал составляют 53%. Среди 2977 депутатов ВСНП 14-го созыва 16,69% составляют рабочие и крестьяне, 26,54% - женщины, 14,85% - представители всех 55 национальных меньшинств. Более 2000 членов ВК НПКСК 14-ого созыва представляют 34 секции, охватывающие различные сферы общества. Депутаты ВСНП и члены ВК НПКСК имеют широкую представительность и могут реально отражать мысли, интересы и желания народа Китая.

По сообщению посла Ду Дэвэнь, ежегодно перед сессиями депутаты ВСНП и члены ВК НПКСК собирают вопросы с помощью более чем 200 тысяч домов представителей и точек связи с членами НПКСК, изучают их и формируют официальные предложения, которые на сессиях всесторонне обсуждаются. Большинство из них затем включаются в различные законопроекты. За последние пять лет депутаты ВСНП 13-го созыва выдвинули 2282 законопроекта и 43 тысячи 750 предложений, которые послужили важными основаниями для принятия решений в развитии КПК и Китая.

"Одним из важных итогов нынешних "двух сессий" стало принятие решения о внесении поправок в Закон КНР о законодательной деятельности. В поправке написано, что "законодательство должно поддерживать и развивать китайскую народную демократию во всем процессе, уважать и защищать права человека, обеспечить и продвигать справедливость общества". Эта поправка обеспечит реализацию концепции народной демократии, чтобы голос народа был услышан во всем процессе законодательной деятельности. Согласно результатам опросов международных авторитетных органов, уровень доверия народа Китая к своему правительству в течение многих лет превышает 90 процентов", - сообщила на брифинге посол КНР.

На "двух сессиях" еще раз четко была обнародована мирная внешняя политика Китая. Современный мир вступает в период глубочайших преобразований. Человечество вновь стоит на перепутье. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул целый ряд важных инициатив, в частности, построение сообщества единой судьбы человечества, совместное строительство "Пояса и пути", инициативы по глобальному развитию, по глобальной безопасности и по глобальной цивилизации. Суть этих инициатив заключается во взаимосвязанности всех стран, в единой судьбе всего человечества и необходимости солидарности международного сообщества.

Как далее подчеркнула посол, в прошлом году под руководством Председателя Си Цзиньпина китайская дипломатия внесла новый вклад в поддержание мира во всем мире и содействовала общему развитию. В январе прошлого года Председатель Си Цзиньпин с главами государств Центральной Азии провели онлайн-саммит по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Лидеры шести стран приняли решение создать механизм встреч глав государств для построения более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии.

В феврале в Пекине торжественно открылись зимние Олимпийские игры, более 30 глав государств и правительств, руководителей ведущих международных организаций, в том числе президент Кыргызстана Садыр Жапаров, приехали в Китай на церемонию открытия. В апреле на Боаоском азиатском форуме Председатель Си Цзиньпин выступил с Инициативой по глобальной безопасности, предложил китайское решение для устранения коренных причин международных конфликтов и достижения долгосрочного мира и безопасности во всем мире. В июне Си Цзиньпин председательствовал в Диалоге высокого уровня по глобальному развитию, который открыл новую страницу сотрудничества глобального развития. С сентября по декабрь в рамках разных мероприятий он встретился с главами более чем 40 стран.

"На 20-ом съезде КПК Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин заявил, что китайская модернизация- это модернизация, идущая по пути мирного развития, что Китай всегда твердо придерживается основной цели своей внешней политики – защищать мир во всем мире и содействовать совместному развитию, неустанно стремиться к построению сообщества единой судьбы человечества. На "двух сессиях" также было заявлено, что Китай будет придерживаться независимой, самостоятельной и мирной внешней политики, сохранять твердую приверженность стратегии открытости в духе взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Китай был и остается строителем мира во всем мире, двигателем мирового развития и защитником международного порядка", - сказала посол.

Как отметила Ду Дэвэнь, Китай и далее будет активно участвовать в реформировании системы глобального управления, защищать систему международных отношений и миропорядок на основе международного права, вносить больший вклад в дело мирного развития и прогресса человечества.