Узбекистан не против оказать содействие талибам в сфере безопасности

Делегация из Узбекистана посетила Кабул где встретилась с исполняющим обязанности министра обороны Талибана Мохаммадом Якубом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы охраны совместной границы, обеспечения безопасности и развития двусторонних отношений.

В составе узбекской делегации: спецпредставитель президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов и спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

Вместе с тем, представители узбекской стороны заверили талибов, что Ташкент готов оказать им содействие в сферах политики, экономики, безопасности.