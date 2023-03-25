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Узбекистан не против оказать содействие талибам в сфере безопасности

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- Светлана Лаптева
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Делегация из Узбекистана посетила Кабул где встретилась с исполняющим обязанности министра обороны Талибана Мохаммадом Якубом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы охраны совместной границы, обеспечения безопасности и развития двусторонних отношений.

В составе узбекской делегации: спецпредставитель президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов и спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

Вместе с тем, представители узбекской стороны заверили талибов, что Ташкент готов оказать им содействие в сферах политики, экономики, безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/428257
Теги:
Узбекистан, Талибан
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