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ГНС в лотерее разыграет 10 квартир, 20 электромобилей

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба призывает граждан страны принять активное участие в лотерее "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в лотерее будут разыграны 2376 ценных призов, из которых 30 – это суперпризы – 10 квартир и 20 электромобилей.

Помимо суперпризов счастливчикам достанутся 1000 штук iPhone 14, 1000 штук смартфонов Xiaomi, 6 путевок в Дубай (на двоих), 300 ноутбуков, 40 штук стайлера Dyson.

Призовой фонд Лотереи сформирован за счет средств, выделенных из республиканского бюджета.

Всего в текущем 2023 году будут проведены 2 розыгрыша. Первый состоится 1 июля, второй – 30 декабря.

Чтобы принять участие в лотерее, достаточно при каждой покупке товаров или получении услуг требовать кассовые чеки исключительно от ККМ с фискальным модулем. Затем необходимо сканировать кассовый чек через приложение "Салык чек".

Суммы отсканированных кассовых чеков, получившие статус принятые, обмениваются на ID номера, с расчётом 1000 сомов = 1 ID номер.


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URL: https://www.vb.kg/428262
Теги:
ГНС, лотерея, Кыргызстан
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