В Кыргызстане будет внедрен принцип "Один орган - Одна проверка"

В республике будет внедрен принцип "Один орган - Одна проверка". Норма, направленная на развитие бизнес среды, указана в Деловой повестке бизнеса 2026. Документ был разработан государственными органами страны совместно с частным сектором. Документ аккумулирует в себе совокупность мер и инициатив, нацеленных на устойчивое развитие бизнеса с учетом происходящих изменений в мире и в регионе.

Как рассказала заместитель министра экономики и коммерции КР Айнура Усенбекова, при разработке Деловой повестки разработчики учли важнейшие принципы необходимые для экономического развития. "Один из принципов - это принцип взаимосвязанности, он ориентирован на повышение взаимной ответственности государства и бизнеса. Повестка ставит задачу обеспечить к 2026 году достижение показателей Кыргызстана в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности на 10 позиций", - отметила она.

По словам Айнуры Усенбековой, в стране начнется переход к сервисной модели обслуживании бизнеса. "Бизнес будет наделен функциями саморегулирования. Ведется работа над созданием нормативно-правовой базы для аутсорсинга государственных функций. Будут сокращены издержки при принятии управленческих решений, повышена эффективность и ускорение процесса внедрения инноваций", - говорит замминистра МЭиК.

Уже в первом полугодии 2023 года отечественный бизнес ощутит положительный эффект от внедрения формата налоговой отчетности по международным стандартам.

Кроме того, в ближайшее время будет проработан механизм регистрации индивидуальных предпринимателей в фискальных системах в режиме онлайн, также будет внедрено мобильное приложения на базе "Личного кабинета налогоплательщика".