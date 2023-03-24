Закон о внутренней торговле - что он даст кыргызстанцам?

Ассоциация развития Агропромышленного комплекса Кыргызстана благодарит президента КР Садыра Жапарова за принятие поправок в закон "О внутренней торговле".

"На протяжении многих лет отечественные производители платили крупным торговым сетям миллионные бонусы и выплаты. Была предпринята не одна безуспешная попытка решить эту проблему и внести изменения в Закон "О внутренней торговле", тем самым создать благоприятные условия для отечественного производства.

Ассоциация развития Агропромышленного комплекса Кыргызстана, защищающая интересы отечественных производителей продовольственных товаров инициировала законопроект, боролась за его принятие на протяжении полутора лет и в конечном итоге смогла добиться принятия закона – 15 марта 2023 года документ был подписан Президентом Кыргызской Республики.

"Мы от всей души благодарим Президента нашей страны, депутатов, отдельных представителей профильных государственных органов которые поняли насколько этот закон важен и поддержали его. Отдельную благодарность хотелось бы выразить главному инициатору законопроекта депутату Жогорку Кенеша Култаевой Гулшаркан Оконовне, которая отстаивала интересы отечественных сельхоз производителей в Парламенте" - отмечает исполнительный директор Ассоциации развития АПК Кыргызстана Балтабаев Рустам.

Ассоциация развития АПК Кыргызстана сообщает, что после долгих переговоров с торговыми сетями в лице "Глобус", "Народный", "Фрунзе" сторонам удалось прийти к консенсусу, установить партнерские отношения и разработать закон, отвечающий интересам всех сторон, за что исполнительный директор Ассоциации также выразил им благодарность.

Отмечается, что благодаря принятию закона, создадутся дополнительные условия для развития отечественного производства, начинающие производители смогут позволить себе поставку продуктов питания в торговые сети, увеличится количество налоговых отчислений благодаря мультипликативному эффекту.

Так, закон предусматривает:

- снижение совокупного размера вознаграждения, включая "ретро-бонусы" до 0% для отечественных производителей социально значимых продуктов питания, до 5% для остальных отечественных продовольственных товаров

*Напомним, ранее совокупный размер вознаграждения составлял до 15% от стоимости поставленной продукции

- сокращение сроков оплаты: до 7 дней для социально значимых продовольственных товаров, раз в 14 дней для продовольственных товаров, поставляемых товаропроизводителями (изготовителями) продовольственных товаров.

*Ранее сроки оплаты доходили до 45 дней, что по сути являлось беспроцентным кредитованием", - говорится в сообщении АПК КР.