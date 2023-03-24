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В Бишкеке мужчина взял авто в рассрочку и скрылся

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативниками УВД Октябрьского района г. Бишкек задержан подозреваемый в совершении мошенничества, который ранее был объявлен в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 19 октября 2021 года в УВД Октябрьского района города Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин А.Н. с просьбой принять меры в отношении гражданина, который 25 июня 2021 года находясь в одном из многоэтажных домов расположенного в 12 микрорайоне г. Бишкек, где, войдя в доверие и обманным путём, под предлогом покупки в рассрочку автомашины марки "ГАЗель" завладел вышеуказанной автомашиной стоимостью 200 тысяч сом. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В рамках возбужденного уголовного дела документально была установлена личность лица, им оказался гражданин К.Р., 1978 года рождения, который был объявлен в розыск. В отношении, которого Октябрьским районным судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на два месяца.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин К.Р. 1978 года рождения. Он был водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/428267
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, автомобили
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