В Бишкеке мужчина взял авто в рассрочку и скрылся

Оперативниками УВД Октябрьского района г. Бишкек задержан подозреваемый в совершении мошенничества, который ранее был объявлен в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 19 октября 2021 года в УВД Октябрьского района города Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин А.Н. с просьбой принять меры в отношении гражданина, который 25 июня 2021 года находясь в одном из многоэтажных домов расположенного в 12 микрорайоне г. Бишкек, где, войдя в доверие и обманным путём, под предлогом покупки в рассрочку автомашины марки "ГАЗель" завладел вышеуказанной автомашиной стоимостью 200 тысяч сом. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В рамках возбужденного уголовного дела документально была установлена личность лица, им оказался гражданин К.Р., 1978 года рождения, который был объявлен в розыск. В отношении, которого Октябрьским районным судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на два месяца.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин К.Р. 1978 года рождения. Он был водворен в ИВС.