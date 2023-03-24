Садыр Жапаров подписал указ о передаче земель для использования ВИЭ

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О вопросах передачи земель, предназначенных для использования возобновляемых источников энергии". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В настоящее время в стране остро стоит вопрос эффективного использования энергетических ресурсов и перехода к использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Ископаемые виды топлива (уголь, нефть, природный газ) при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению.

ВИЭ, к которым относятся солнце, ветер и другие источники энергии, экологически чисты, поскольку при их работе практически нет отходов, выброса загрязняющих веществ в атмосферу или водоемы, а также отсутствуют экологические издержки, связанные с добычей, переработкой и транспортировкой ископаемого топлива. В связи с этим большинство ВИЭ относят к зеленой энергетике, то есть экологически чистой, не загрязняющей окружающую среду.

На сегодняшний день ВИЭ являются альтернативой вышеуказанным ископаемым видам топлива. Независимость ВИЭ от топливных ресурсов могла бы способствовать энергетической безопасности страны и стабильности цен на электроэнергию.

Кроме того, возобновляемая энергетика базируется на самых разных природных ресурсах, что позволяет беречь невозобновляемые источники и использовать их в других отраслях экономики, а также сохранить экологически чистую энергию для будущих поколений.

При этом в большинстве случаев электростанции на базе ВИЭ легко автоматизируются и могут работать без прямого участия человека.

Таким образом, в целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызской Республики, ликвидации дефицита электрической энергии, снижения степени зависимости страны от невозобновляемых источников энергии и рационального использования энергии и энергетических ресурсов, а также защиты окружающей среды и здоровья человека, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

В установленном порядке предоставить Фонду зеленой энергетики при Кабинете Министров Кыргызской Республики право бессрочного (без указания срока) пользования землями, пригодными для использования ВИЭ.

Министерству энергетики Кыргызской Республики совместно с Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики, Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, органами местного самоуправления Кыргызской Республики в месячный срок разработать и утвердить нормативный правовой акт, определяющий упрощенный порядок предоставления земельных участков для использования ВИЭ (механизм "единого окна").

Фонду зеленой энергетики при Кабинете Министров Кыргызской Республики:

– внести соответствующие изменения в Положение о Фонде зеленой энергетики при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

– совместно с Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики и органами местного самоуправления создать рабочую комиссию по уточнению и определению количества и размера земель (в разрезе каждого айыл-окмоту), пригодных для использования ВИЭ;

– образовать под председательством заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакыта Торобаева постоянно действующую рабочую группу по вопросам развития ВИЭ;

– на постоянной основе осуществлять взаимодействие с Министерством энергетики Кыргызской Республики и органами местного самоуправления по вопросам развития ВИЭ.

Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики и органам местного самоуправления:

– обеспечить в установленном порядке расторжение соответствующих договоров аренды с арендаторами, а также изъятие соответствующих земель, в случае нарушения ими правил пользования, согласно земельному законодательству Кыргызской Республики;

– оказывать содействие в работе по предоставлению земель для использования ВИЭ.

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

– привести свои решения в соответствие с настоящим Указом;

– принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

6. Возложить ответственность за исполнение пункта 2 настоящего Указа на Министерство энергетики Кыргызской Республики, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций, органов местного самоуправления, мэров городов".