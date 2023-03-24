Погода
$ 87.42 - 88.28
€ 93.37 - 94.37

Акылбек Жапаров встретился с японскими бизнесменами

184  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров встретился с делегацией, прибывшей из Японии во главе с Накаба Чимура, руководителем мировых проектов в горнодобывающей отрасли, консультантом компании "Prime Planet Energy & Solutions", специализирующейся на производстве призматических литий-ионных аккумуляторов для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в горнодобывающей отрасли.

В данном контексте Акылбек Жапаров выразил заинтересованность в открытии на базе Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова кыргызско-японского факультета по изучению горнорудного дела.

В свою очередь Накаба Чимура поделился опытом по реализации проектов в горнодобывающей отрасли, отметив большой потенциал Кыргызской Республики в данном направлении".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428270
Теги:
Акылбек Жапаров, Япония, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  