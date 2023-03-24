Акылбек Жапаров встретился с японскими бизнесменами

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров встретился с делегацией, прибывшей из Японии во главе с Накаба Чимура, руководителем мировых проектов в горнодобывающей отрасли, консультантом компании "Prime Planet Energy & Solutions", специализирующейся на производстве призматических литий-ионных аккумуляторов для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в горнодобывающей отрасли.

В данном контексте Акылбек Жапаров выразил заинтересованность в открытии на базе Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова кыргызско-японского факультета по изучению горнорудного дела.

В свою очередь Накаба Чимура поделился опытом по реализации проектов в горнодобывающей отрасли, отметив большой потенциал Кыргызской Республики в данном направлении".