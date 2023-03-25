27-28 марта в некоторых районах Бишкека не будет газа

Столичная газовая служба "Бишкекгаз" информирует, что в связи с подключением многоэтажных жилых домов расположенных по ул. Шабдан Баатыра, с 27 по 28 марта текущего года планируется работы в газорегуляторном пункте №62 по замене существующего оборудования на оборудование повышенной производительности.

В связи с этим, будет прекращена подача природного газа в жилым комплексам "Сары Челек", "Сейтек", "Искендер" с. Кок-Жар.

"Бишкекгаз" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии.