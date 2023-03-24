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Садыр Жапаров поручил выделить 13 млн сомов на перевод китайских архивов

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- Бакыт Басарбек
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В 2019 году сотрудники Института исторических исследований Китая объявили кыргызской стороне об обнаружении архивных материалов в которых указано, что кыргызы жили еще в 10 веке до н.э. и уже тогда имели свое собственное государство. В трудах китайского историка Ю Тайшаня говорится не только о государственности кыргызов, но и о выстраивании ими международных отношений с большими государствами того времени. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев.

"Из-за отсутствия финансовых средств эти материалы до сих пор не были подробно исследованы и переведены.

В этой связи председатель правления фонда "Мурас" Кыяс Молдокасымов обратился к Президенту Садыру Жапарову с просьбой об оказании поддержки в финансировании перевода порядка 10 тыс. страниц архивных документов из древнекитайского на современный китайский язык, а после на кыргызский.

Придавая этому большую историческую значимость, Президент Жапаров поручил выделить из президентского фонда 13 млн сомов на эти цели. В ближайшее время деньги будут переведены на счет фонда "Мурас"". - написал Султанбаев.


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URL: https://www.vb.kg/428284
Теги:
Китай, архив, Кыргызстан, история, Садыр Жапаров
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