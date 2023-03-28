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В КНАУ будет реализован проект по производству семян овощей в КР

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- Светлана Лаптева
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В Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики состоялось подписание Протокола между Министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Республики Кореи (МСХПСД РК), Корейской корпорацией сельских сообществ (ККСС), Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики (МСХ КР) и Кыргызским национальным аграрным университетом им. К.И. Скрябина (КНАУ) в рамках проекта: "Оказание помощи в создании инфраструктуры для производства семян овощей в Кыргызской Республике". Бюджет проекта составляет 3 832 559 долларов США.

Данный проект направлен на:

  1. повышение качества и количества семян овощей;
  2. улучшение инфраструктурной базы производства семян овощей;
  3. создание стабильной системы внутренних поставок семян овощных культур.

Проект будет реализовываться совместно МСХ КР, КНАУ им. К.И. Скрябина и ККСС при финансовой поддержке МСХПСД РК. Со стороны КНАУ предоставлен участок размере 8,2 га сельскохозяйственных угодий, трансформировавшихся в промышленное назначение в Сокулуке, Чуйской области, позволяющее строительство технического комплекса для производства, обработки и тестирования семян овощей, низкотемпературного склада, фермы по выращиванию семян овощей и теплицы. Технический комплекс будет оснащен новейшей оборудованием.


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URL: https://www.vb.kg/428285
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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