Китай становится над схваткой с Западом

Завершившийся визит в Москву лидера КНР Си Цзиньпина кое-кого разочаровал, кое-кого насторожил, кого-то порадовал, а в целом расставил все по своим местам.

То, чего больше всего не хотели Соединенные Штаты Америки, случилось: случился полный крах американской политики на Ближнем Востоке. Сотрудничество Саудовской Аравии и Ирана, возобновленное при посредничестве КНР, поставило точку в американском стремлении контролировать энергопотоки в Китай. А крепнущая дружба Китая и России, как пишется в одном американском издании, "может привести к перерастанию войны на Украине в конфликт между правительствами стран НАТО и Пекином, а также Москвой".

Отношения Китая и России имеют многолетнюю историю. По словам израильского политолога Якова Кедми, эти отношения в свое время заложили два человека – Сунь Ятсен и Владимир Ленин. Первый – один из основателей современного Китая. Второй немало поспособствовал тому, что Китай в итоге стал тем, чем он является сейчас.

"Советский Союз решил поддержать коммунистическую партию Китая, - говорит Кедми. – И Китай сегодня такой, потому что к власти пришла компартия. У Чан Кайши такого бы не было. Только одна партия, одна идеология смогла возродить Китай"…

Какой "такой" сегодня Китай? Это мощный полюс мировой экономики, который нацеливается на лидерство в мировой политике. На сегодняшний день это главный соперник США, которого Штаты безуспешно пытаются вывести из игры. Еще один серьезный враг Вашингтона и его западных вассалов – Российская Федерация. Потому так и пугаются Америка с Европой стремительного сближения этих двух держав.

На этом фоне призыв КНР к мирному урегулированию украинского кризиса звучит в полном смысле как "последнее китайское предупреждение".

"На Западе совершенно справедливо считают, - говорит Кедми, - что неуспех на Украине для них равносилен поражению и угрожает всему западному миру. Но неуспех бывает разный. Для того чтобы сократить ущерб, лучше вступить в переговоры. Потому что если не вступить, положение будет еще хуже. Хорошего выхода у них нет, есть плохой и худший.

Если бы у них хватило сил и разумения, они бы пошли на переговоры сегодня. Они бы пошли на этот позорный договор, который был готов в марте прошлого года. И он был бы лучше, чем тот, который будет сегодня. Одно дело – идти на переговоры, когда вся левобережная Украина в руках России, и другое дело – когда в ее руках Черноморское побережье и Киев. Динамика военных действий не останавливается. Если российская армия начнет наступать, она будет наступать до того момента, когда в Вашингтоне скажут: "Давайте переговариваться". Если они этого не скажут, она будут наступать дальше"...

А если в этом наступлении Россия будет опираться на надежное плечо сильнейшего китайского друга?

Западные верхушки больше всего переживали, каким именно образом Си Цзиньпин и Владимир Путин будут решать украинский вопрос. Однако просчитались: на завершившихся в Москве российско-китайских переговорах речи об Украине вообще не было. Стороны обсуждали другие, более важные вопросы. Как выразился Яков Кедми – "обменивались мнениями". И это для Запада гораздо хуже, хоть он, возможно, пока об этом не догадывается.

"Первое: у этого сотрудничества нет границ, - раскладывает ситуацию по полочкам политолог. – Оно всемирное. В любой точке земного шара. Один пример тому – восстановление дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, которому поспособствовали Китай и Россия.

Второе: главная цель сотрудничества – чтобы и Китай, и Россия были в первых рядах развития технологий.

Третье: и Китай, и Россия заявили, что Северная Корея справедливо требует своей безопасности. Это новый, совершенно другой подход. Это – результат их взаимодействия, осмысливания каждый раз новой ситуации. Китай и Россия встали за спиной Северной Кореи и заявили: "Вы правы, требуя себе безопасности. Так же как Россия вправе требовать безопасности для себя".

Самое важное: основа российско-китайских отношений – не то, что обеим странам угрожает похожая опасность. Не об этом говорил Си Цзиньпин. У этих стран общие интересы на будущее развитие. Не враг их прижимает друг к другу, у них общие национальные интересы".

Дружба, партнерство и сотрудничество КНР и Российской Федерации – это всерьез и надолго. И это именно то, что выбивает почву из-под ног НАТО. Первую скрипку в союзе КНР и России играет Китай. Однако именно укрепление связей с Россией – во всех областях и отраслях – делает Китай поистине неуязвимым.

Промежуточные итоги этого сотрудничества не замедлили проявиться. В Северной Корее, поддержанной Китаем и Россией, только за сутки около 800 тысяч участников молодежных союзов настойчиво попросили о зачислении их в ряды народной армии и полны решимости "искоренить американских империалистов и их марионеток-предателей". Власти Северной Кореи объявили об испытании нового беспилотника, способного нести ядерное оружие.

Быстрыми темпами, по нарастающей пошло развитие и китайско-кыргызских отношений. 27 марта запускается новый регулярный авиарейс из Бишкека в Китай. Подписан контракт с китайской компанией, которая построит малую ГЭС на Орто-Токойском водохранилище. А президент Садыр Жапаров намерен в этом году (скорее всего в мае) совершить государственный визит в Китай.

Как отметила Ду Дэвэнь (посол КНР в КР), Китай надеется, что "отношения стран Центральной Азии и Китая будут укрепляться. В этом году состоится большое событие – первый саммит механизма "Китай – Центральная Азия. Будет очень много площадок, будут постоянными встречи между курирующими министерствами торговли, инвестиций, чрезвычайных ситуаций, сельского хозяйства, энергетики. Мы соседи и должны дружить и совместно развивать государства".

Теперь уже совершенно очевидно, что однополярный мир трещит по всем швам, а западная гегемония – не более чем колосс на глиняных ногах, готовый рухнуть в любой момент.