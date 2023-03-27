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В Таджикистане обострилась клановая борьба

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- Светлана Лаптева
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Самая обсуждаемая сегодня новость о транзите власти в Таджикистане является следствием обострившейся борьбы внутри клана президента Эмомали Рахмона. Разговоры преследуют цель – запустить в республике туркменский сценарий по передаче власти от отца к сыну, объяснил "Взгляду на Восток" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.

"В прошлом году группа, которая в правящем клане Рахмона объединилась вокруг его сына Рустама (мэр Душанбе и спикер Маджлиси Милли, верхней палаты парламента), была сильно вдохновлена примером передачи президентского кресла в Туркменистане от отца к сыну. Не важно, что настоящим правителем там остался Гурбангулы Бердымухамедов, но для его сына Сердара наступила полная определенность.

Вот ровно того же самого добивается и Рустам Рахмон. Для этого он время от времени, в том числе и через запущенные слухи, будет напоминать отцу, что транзит неизбежен, и нужно определяться.

Но у влиятельной дочери Озады, возглавляющей аппарат президента, свои амбиции и свой взгляд на переход власти в республике. Она как раз наоборот заинтересована в том, чтобы все оставалось как есть. Как и могущественный глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов.

На самом деле слухи о плохом здоровье 70-летнего Эмомали Рахмона сильно преувеличены. Как минимум на 5-10 лет ему энергии еще хватит руководить страной. Поэтому он и сам никуда не спешит", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/428288
Теги:
Таджикистан, Эмомали Рахмон
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Комментарии
Полина
27.03.2023, 12:37

коллеги, у Вас ошибка. Научный сотрудник Института востоковедения РАН  Андрей ГрозИн

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