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ЕАБР вложит 400 млн долларов в развитие водно-энергетического комплекса ЦA

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- Светлана Лаптева
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В ближайшие три года Евразийский банк развития (ЕАБР) вложит не менее 400 миллионов долларов в модернизацию водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Об этом объявил председатель правления банка Николай Подгузов, выступая на Конференции ООН по водным ресурсам в Нью-Йорке.

Как отметил Подгузов, совершенствование водно-энергетического комплекса центральноазиатского региона в ближайшие годы будет одним из главных приоритетов Евразийского банка развития.

"По оценкам ЕАБР, успешное решение существующих проблем в этой сфере может привести к дополнительному увеличению темпов роста регионального ВВП на 1,5% в год. Внедрение современных технологий орошения и модернизация ирригационных систем позволят повысить эффективность использования воды на 40%", – сообщил он.

Глава правления банка также подчеркнул, что проблема рационального использования и распределения водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии требует совместных действий, и в качестве общего звена в этом процессе могут выступать региональные водно-энергетические организации, а также многосторонние финансовые организации.

Ожидается, что по итогам Конференции ООН по водным ресурсам, страны Центральной Азии примут совместное заявление, в котором будут закреплены основные принципы сотрудничества в этой сфере.


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URL: https://www.vb.kg/428290
Теги:
ЕБРР, ООН, Центральная Азия
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