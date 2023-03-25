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У госслужащих осталась неделя на представление налоговой декларации

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба напоминает, что у юридических лиц и государственных и муниципальных служащих осталась одна неделя на то, чтобы успеть представить единую налоговую декларацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, до 1 апреля налоговую декларацию должны представить государственные и муниципальные служащие, отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории страны с образованием постоянного учреждения.

Кроме этого, до 1 мая налоговую декларацию обязаны подать физические лица и индивидуальные предприниматели.

За несвоевременное представление декларации для физических лиц предусмотрен административный штраф в размере 1000 сомов, для юридических лиц – 5000 сомов и для государственного или муниципального служащего – 3000 сомов.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте


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URL: https://www.vb.kg/428292
Теги:
ГНС, декларация, налоги, Кыргызстан
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