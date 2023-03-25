У госслужащих осталась неделя на представление налоговой декларации

Государственная налоговая служба напоминает, что у юридических лиц и государственных и муниципальных служащих осталась одна неделя на то, чтобы успеть представить единую налоговую декларацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, до 1 апреля налоговую декларацию должны представить государственные и муниципальные служащие, отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории страны с образованием постоянного учреждения.

Кроме этого, до 1 мая налоговую декларацию обязаны подать физические лица и индивидуальные предприниматели.

За несвоевременное представление декларации для физических лиц предусмотрен административный штраф в размере 1000 сомов, для юридических лиц – 5000 сомов и для государственного или муниципального служащего – 3000 сомов.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте