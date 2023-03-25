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В канале обнаружен избитый до смерти мужчина в инвалидной коляске (видео)

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- Назгуль Абдыразакова
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Оперативниками ГУВД Бишкека задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 23 марта 2023 года в милицию поступила информация, что в отделении реанимации Бишкекской городской клинической больницы №4, скончался гражданин Д.М. 1988 года рождения, который поступил с диагнозом; закрытый компрессионный перелом 11-12 позвоночника.

На место вызова незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района Бишкека. По приезду, сотрудниками милиции установлено, что 21 марта текущего года, умерший был обнаружен в инвалидной коляске в канале, протекающего на пересечении улиц Рыскулова и Заводской Поселок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан и доставлен в следственную службу подозреваемый С.Ы. 1983 года рождения, который водворен в ИВС.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается и назначены все необходимые экспертизы.

Имел ли умерший инвалидность ГУВД сообщит позже. Наружная камера зафиксировала, как погибшего в инвалидной коляске скидывают в канал.


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URL: https://www.vb.kg/428294
Теги:
убийство, Бишкек
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