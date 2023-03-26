В Бишкеке пройдет фестиваль-конкурс "Маданият Fest"

В Бишкеке 23 апреля пройдет фестиваль-конкурс "Маданият Fest". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, мероприятие организуется Федерацией классической хореографии КР, в честь Международного дня культуры (World Day of Culture) и проводится с целью демонстрации творчества и исполнительского мастерства хореографических, вокальных, музыкальных коллективов и исполнителей различных направлений, популяризации хореографического, вокального и музыкального искусства, создание творческой атмосферы для профессионального общения участников фестиваль-конкурса, обмена опытом и репертуаром, поощрения лучших исполнителей и педагогов, а

также создания праздничной культурной и запоминающейся атмосферы для участников.

Более подробную информацию про конкурс можно узнать по ссылке.