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В Бишкеке стартовала акция "Сохраним памятники Победы"

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане вновь стартовала акция "Сохраним памятники Победы", которую много лет назад инициировало поисковое движение "Наша Победа - Биздин Жениш". С тех пор свою актуальность акция не утратила и проходит каждый год.

Цель акции - проверить состояние памятников, сфотографировать их с разных ракурсов для дальнейшей оценки ремонта. А самое главное провести субботник у памятников и на братских захоронениях.

Напомним, что, по данным поисковиков в Кыргызстане, имеется несколько братских захоронений воинов, умерших от ран в госпиталях, действовавших на территории Киргизской ССР. И помимо этого, почти в каждом селе есть мемориальные памятники, посвященные односельчанам, погибшим или принимавшим участие в Великой Отечественной войне, а также героям - уроженцам тех мест. Все эти памятники были созданы земляками, зачастую на народные деньги еще в советский период. И это было стремление самих людей сохранить память о том страшном времени и людях. Многие семьи получили похоронки, или извещения о том, что их родные пропали без вести.

Фотографии памятников и данные на них передаются в органы власти, публикуются в СМИ и соцсетях. В итоге откликаются спонсоры и государственные органы. Также выявляются имена неизвестных, не увековеченных героев войны.

К участию в акции "Сохраним памятники Победы" приглашают школьников, студентов, активистов, общественные, ветеранские организации и неравнодушных граждан. Необходимо зафиксировать состояние памятника, фамилии погибших в Великой Отечественной войне для дальнейшего установления места захоронения. Акция продлится до 10 мая.

Поисковый отряд "40 отдельная стрелковая-курсантская бригада" СШ № 24 В Бишкеке, входящий в Поисковое движение Кыргызстана, провел уборку на Братском кладбище Кызыл-Аскер города Бишкек.

Школьники очистили воинский квадрат от лишней листвы и покрасили ворота. Также они осмотрели плиты с именами похороненных там воинов. У некоторых мраморных плит сбиты углы, сами плиты потемнели. Некоторые нужно заменить. Покрытие на скульптурных композициях лопнули от мороза и влаги, и требуют реставрации. Оштукатуренные кирпичные столбики ограждения по периметру братского захоронения также требуют обновления.

Помимо этого, поисковики и смотрители кладбища осмотрели оборудование для полива и косилку территории кладбища. В прошлом году, напомним, оборудование закупалось на средства от спонсоров. Некоторые детали лопнули, пришли в негодность, требуют замены. И для ремонта нужна помощь неравнодушных сограждан. Если вы готовы помочь позвоните в поисковое движение "Наша Победа-Биздин Жениш"

- Мы как поисковики видим за каждой фамилией - сражения Великой Отечественной войны. Кто-то был ранен в Курской битве, кто-то на Украине, кто-то под Москвой. Мы изучаем и восстанавливаем биографии воинов 40-ой отдельной стрелковой -курсантской бригады, которая формировалась в здании нашей школы, и кто-то в эти дни приводит в порядок братские захоронения и наших земляков. В нашем случае у нас есть школа-побратим в Волоколамском районе, где наши воины освобождали Волоколамск. Многие погибли тогда. Одна беда - не все имена внесены на плиты, не все увековечены. Для этого и работаем, - рассказал командир поисковой группы Султан Султанов.

- Акция актуальная, в ходе работы ребята задают много вопросов по истории Великой Отечественной войны. Это настоящий урок истории, - поясняет куратор группы в СШ № 24, учительница истории Акак Азреталиевна.

Приводить в порядок надо не только воинский квадрат, но и территорию гражданского кладбища вокруг, где также похоронено много фронтовиков, умерших после войны. Без скашивания травы участок становится пожароопасным, поскольку граждане без определенного места жительства иногда устраивают там пожары.

Списка захороненных в Бишкекском агентстве ритуальных услуг, к сожалению нет, и сотрудники кладбища просят откликнуться всех кыргызстанцев, чьи родные похоронены на кладбище, чтобы внести всех в список.

Напомним, что недавно поисковики обнародовали информацию о том, что на гражданской территории Братского кладбища Кызыл-Аскер похоронен известный композитор Шубин, чье имя носит "Шубинка". А также няня полководца Михаила Фрунзе.

По всем вопросам обращаться в поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" по телефонам: 0555923603.


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URL: https://www.vb.kg/428308
Теги:
ВОВ, кладбище, Бишкек, Кыргызстан, поиски
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