Сегодня в Бишкеке состоится вручение театральной премии "Эргуу"

Сегодня в Международный день театра пройдет вручение Национальной театральной премии "Эргуу". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, мероприятие в Кыргызском национальном академическом драматическом театре им. Т.Абдумомунова. Премию "Эргүү" и денежные призы присудят лучшим театральным деятелям и лучшим спектаклям.

Мероприятие начнется шествием театральных деятелей в 15:30 от площади Ала-Тоо к Драмтеатру. Официальная часть мероприятия начнется в 17:00, церемония награждения - в 18:00. Церемония награждения будет сопровождаться концертной программой.

Справка: Постановление о праздновании Международного дня театра было принято в 1962 году на IX конгрессе Международного театрального института в связи с церемонией открытия Национального театра в Париже. С 1962 года деятели сцен всего мира, в том числе и Кыргызстана, отмечают 27 марта как праздник профессионального искусства.

На сегодняшний день в ведении Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана находятся 22 театрально-зрелищных учреждений, 8 музыкально-драматических театров, 7 драматических театров, 1 театр оперы и балета, 2 кукольных театра, 3 филармонии, 1 цирк.

В течение 2022 года общее количество постановок репертуарных спектаклей и мероприятий достигло 2519. Из них 75 новых постановок репертуара. В частности, было представлено 46 спектаклей, 22 концертные программы, 7 цирковых программ. Общее количество зрителей составило 730 533.