Силовики КР и РК нейтрализовали деятельность международного наркосиндиката

В результате длительной многоэтапной разработки и слаженных действий оперативниками СБНОН МВД КР, ГКНБ и КНБ РК проведена международная специальная операция по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, который специализировался на перевозке и сбыте крупных партий наркотиков афганского происхождения через Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, при транспортировке и хранении более 100 кг наркотического средства "героин", на территории города Алматы задержан организатор наркоканала гражданин Республики Таджикистан К.О.А. 1986 г.р., в том числе на территории Кыргызской Республики.

Проводятся дальнейшие совместные мероприятия, направленные на установление других возможных участников наркосиндиката.

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