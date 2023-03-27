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В Джалал-Абаде контролер РЭС вымогал деньги у абонентов

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- Назгуль Абдыразакова
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Выявлен и пресечен факт систематического вымогательства денежных средств от абонентов Аксыйского РЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что контролер-кассир Т.А.А., 1997 г.р. используя свое служебное положение и путем угрозы привлечения к административному штрафу за необходимость замены счетчика электроэнергии вымогал у жителя Аксыйского района "А.Э.А." денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. сомов.

25 марта 2023 года в рамках зарегистрированного в АИС ЕРП материала по ст.251 УК КР (Незаконное получение вознаграждения служащим) Т.А.А. задержан с поличным при получении денежных средств в сумме 18 тыс. сомов.

В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются.

ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области просит обращаться граждан в дежурную службу ГУ при наличии информации по аналогичным фактам и по другим правонарушениям по номерам (03722) 5-60-49, (03722) 5-49-61.


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URL: https://www.vb.kg/428313
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, задержание, ГКНБ
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