Погода
$ 87.50 - 88.27
€ 94.12 - 95.13

Игорь Левитас: Израиль на пороге войны, у Нетаньяху нет выбора

646  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Некоторое время тому назад, сразу же после подписания при посредничестве КНР мирного договора между Ираном и Саудовской Аравией, я написал, что многие не понимают масштаба произошедшего. Прошло время, и только ленивый не написал о том, что это было крупнейшее поражение США на международной арене за последнее время. Хрупкому равновесию пришел конец, и понятно, что все скоро посыпется, как костяшки домино, а первым, кто упадет, будет Израиль.

Большинство не израильской публики мало понимает в том, что происходит в этой стране, в стране, где я живу. А ситуация тут все больше выходит из-под контроля. При внимательном рассмотрении событий можно с большой долей вероятностью предположить - на горизонте маячит война. Причем не Специальная военная операция, подобная тем, что Израиль проводил не раз против арабского терроризма ("Литой свинец" в 2009, "Облачный столб" в 2012, "Нерушимая скала" в 2014), а реальные военные действия. Поскольку, как я указал выше, за пределами Израиля (да и в самом Израиле) мало кто знает, а уж тем паче понимает, что происходит, постараюсь очень кратко объяснить и ситуацию, и то, почему она вызывает ощущение преддверия войны.

В Израиле существует немыслимое количество партий. Поэтому ни одна партия не может набрать на выборах абсолютное большинство, дающее ей право формировать правительство. Ужас в том, что даже две или три партии не могут набрать этого большинства. В нынешней Кнессет (парламент) вошло 10 партий. После настоящего восточного торга с криками, бросанием товара, фальшивым хлопаньем дверью партии выторговали себе места в правительстве. Но в правительство вошли националистические партии, руководители которых Бен-Гвир и Смотрич выступают против самого существования палестинского государства и призывают к расширению территории Израиля на Западный берег реки Иордан. Но это полбеды, ибо мало выполнимо в реальности. А вот то, что премьер-министр Нетаньяху твердо решил поменять всю судебную систему Израиля - это серьезно.

В любой стране есть три власти: исполнительная, законодательная и судебная. Говорят, что существует еще и четвертая власть - власть СМИ. Но оставим это пока. Законодательную власть, парламент, избирают, Исполнительную власть, министерства назначает выигравшая партия или коалиция. А вот с судебной у нас существует проблемы. В Израиле официально существует Верховный Суд. С течением времени, с распространением практики отмены принятых Кнессетом законов, как не соответствующих Основным законам, Верховный Суд утвердил себя в качестве Конституционного суда, несмотря на отсутствие законодательных актов в этой сфере. Фактически Верховный Суд присвоил себе право единолично решать, что хорошо и что плохо.

Возможно, что при какой-то другой ситуации это и нормально. Но если учесть, что Верховный Суд выбирается специальной комиссией с определёнными политическим взглядами, и сам Суд состоит из представителей, по большому счету, левого лагеря, то, вполне естественно, что его действия вступают в резкие противоречия с такой правящей коалицией, как нынешняя. Хотя то, что в нынешней ситуации делает Верховный Суд - это логично. Он просто не дает размахнуться коалиции, в которой: премьер министр Нетаньяху под следствием (обвинения в коррупции и обмане общественного доверия), министр Бен-Гвир в 2008 году он был осуждён за подстрекательство к расизму и членство в террористической организации, Арье Дери, виновный в нарушении общественного доверия и приговоренный к 3 месяцам условно и штрафу в 10 000 шекелей (назначен Нетаньяху министром сразу двух министерств, но, по решению Верховного суда, был отстранён от обеих должностей). В этом причина проводимой Нетаньяху судебной реформы - лишить Верховный Суд возможности влиять на политические процессы в стране. Но такие вопросы решаются переговорами, а Нетаньяху послал все и получил ожидаемое.

Теперь - почему все это предвестники войны. Позиция Нетаньяху не пользуется ни пониманием, ни поддержкой, что особенно важно, за рубежом. Европа всегда ненавидела Нетаньяху, но сейчас даже Байден, это альтер-эго, ставленник, рупор Обамы тайно субсидирует протесты в Израиле. Другими словами - тупик, ибо массовые протесты не утихают, а усиливаются. Дошло до того, что резервисты элитных частей спецназа израильской армии отказались в знак протеста идти на резервистские сборы, министр обороны призывает к переговорам. Кстати, за это Нетаньяху уже снял его с поста. Но и Нетаньяху не собирается отступать, ибо в этом случае указанные выше личности выйдут из правительства, и оно рухнет.

Положение в стране ужасное - инвесторы не приходят, начинается отток капитала из страны, фирмы хайтека переходят в другие страны. "Хизбалла" усилила давление, пока только словесное, но ее части располагаются возле северной границы Израиля. Активизировался и ХАМАС на южной границе. Нетаньяху носится по столицам европейских государств, уговаривая их лидеров помочь ему в случае с началом военных действий против Ирана. Для того, чтобы сейчас не развалить коалицию и остаться на посту премьера, у Нетаньяху только один выход - развязать военные действия. Но многие в панике - мы, как обычно, остаемся одни. Заграница нам не поможет!

А теперь представьте, что произойдет, если вспыхнет еще одна война при таком раскладе, о котором я написал. А ведь у Израиля есть атомное оружие. Это с одной стороны. Но с другой - Иран и "Хизбалла" имеет достаточное количество ракет, чтобы накрыть всю страну. А идиот Нетаньяху, надеясь на помощь США, предал (не могу сказать по-другому) Путина. Который, без сомнения, мог бы помочь решить вопрос с Ираном. Ну, а США, вместо помощи, как обычно кинули Израиль. Так что, мне кажется, что в ближайшее время - недели, пару месяцев возможны серьезные потрясения на Ближнем Востоке.

Резонный вопрос - а почему из вышеизложенного должна получиться война? Да потому, что это главная идея, главное действие, которое объединяет все силы, когда страна в политическом тупике. Пример - Украина. Когда главное достижение - открытие сортира в жовто-блакитных цветах и невозможность остановить развал экономики, лучшая идея - начать войну с Россией. Для Байдена война на Украине была единственным выходом оправдаться за развал страны: Афганистан, негритянские волнения, миллион умерших от ковида, открытая граница с Мексикой и сотни тысяч нелегалов. Нетаньяху усидит в кресле, только если начнет или спровоцирует военные действия.

P. S. Я-то израильтянин, мне к бомбежкам и взрывам не привыкать, но мне очень интересно, как поведут себя под бомбами все эти макаревичи, пугачевы-галкины, слепаковы и прочие, блин, пацифисты. И не только они. Все эти понаехавшие беженцы с Украины, все эти говорливые русофобы-пацифисты из России… А как с тем, чтобы идти в израильскую армию, защищать страну, в случае войны? Скорее всего, покатят дальше, проклиная уже не только Россию, но и Израиль. "Израиловку", как они о нас говорят. Они же ненавидят эту страну точно так же, как ненавидели Россию.

Источник: eadaily.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428317
Теги:
Израиль, война
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  