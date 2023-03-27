Игорь Левитас: Израиль на пороге войны, у Нетаньяху нет выбора

Некоторое время тому назад, сразу же после подписания при посредничестве КНР мирного договора между Ираном и Саудовской Аравией, я написал, что многие не понимают масштаба произошедшего. Прошло время, и только ленивый не написал о том, что это было крупнейшее поражение США на международной арене за последнее время. Хрупкому равновесию пришел конец, и понятно, что все скоро посыпется, как костяшки домино, а первым, кто упадет, будет Израиль.

Большинство не израильской публики мало понимает в том, что происходит в этой стране, в стране, где я живу. А ситуация тут все больше выходит из-под контроля. При внимательном рассмотрении событий можно с большой долей вероятностью предположить - на горизонте маячит война. Причем не Специальная военная операция, подобная тем, что Израиль проводил не раз против арабского терроризма ("Литой свинец" в 2009, "Облачный столб" в 2012, "Нерушимая скала" в 2014), а реальные военные действия. Поскольку, как я указал выше, за пределами Израиля (да и в самом Израиле) мало кто знает, а уж тем паче понимает, что происходит, постараюсь очень кратко объяснить и ситуацию, и то, почему она вызывает ощущение преддверия войны.

В Израиле существует немыслимое количество партий. Поэтому ни одна партия не может набрать на выборах абсолютное большинство, дающее ей право формировать правительство. Ужас в том, что даже две или три партии не могут набрать этого большинства. В нынешней Кнессет (парламент) вошло 10 партий. После настоящего восточного торга с криками, бросанием товара, фальшивым хлопаньем дверью партии выторговали себе места в правительстве. Но в правительство вошли националистические партии, руководители которых Бен-Гвир и Смотрич выступают против самого существования палестинского государства и призывают к расширению территории Израиля на Западный берег реки Иордан. Но это полбеды, ибо мало выполнимо в реальности. А вот то, что премьер-министр Нетаньяху твердо решил поменять всю судебную систему Израиля - это серьезно.

В любой стране есть три власти: исполнительная, законодательная и судебная. Говорят, что существует еще и четвертая власть - власть СМИ. Но оставим это пока. Законодательную власть, парламент, избирают, Исполнительную власть, министерства назначает выигравшая партия или коалиция. А вот с судебной у нас существует проблемы. В Израиле официально существует Верховный Суд. С течением времени, с распространением практики отмены принятых Кнессетом законов, как не соответствующих Основным законам, Верховный Суд утвердил себя в качестве Конституционного суда, несмотря на отсутствие законодательных актов в этой сфере. Фактически Верховный Суд присвоил себе право единолично решать, что хорошо и что плохо.

Возможно, что при какой-то другой ситуации это и нормально. Но если учесть, что Верховный Суд выбирается специальной комиссией с определёнными политическим взглядами, и сам Суд состоит из представителей, по большому счету, левого лагеря, то, вполне естественно, что его действия вступают в резкие противоречия с такой правящей коалицией, как нынешняя. Хотя то, что в нынешней ситуации делает Верховный Суд - это логично. Он просто не дает размахнуться коалиции, в которой: премьер министр Нетаньяху под следствием (обвинения в коррупции и обмане общественного доверия), министр Бен-Гвир в 2008 году он был осуждён за подстрекательство к расизму и членство в террористической организации, Арье Дери, виновный в нарушении общественного доверия и приговоренный к 3 месяцам условно и штрафу в 10 000 шекелей (назначен Нетаньяху министром сразу двух министерств, но, по решению Верховного суда, был отстранён от обеих должностей). В этом причина проводимой Нетаньяху судебной реформы - лишить Верховный Суд возможности влиять на политические процессы в стране. Но такие вопросы решаются переговорами, а Нетаньяху послал все и получил ожидаемое.

Теперь - почему все это предвестники войны. Позиция Нетаньяху не пользуется ни пониманием, ни поддержкой, что особенно важно, за рубежом. Европа всегда ненавидела Нетаньяху, но сейчас даже Байден, это альтер-эго, ставленник, рупор Обамы тайно субсидирует протесты в Израиле. Другими словами - тупик, ибо массовые протесты не утихают, а усиливаются. Дошло до того, что резервисты элитных частей спецназа израильской армии отказались в знак протеста идти на резервистские сборы, министр обороны призывает к переговорам. Кстати, за это Нетаньяху уже снял его с поста. Но и Нетаньяху не собирается отступать, ибо в этом случае указанные выше личности выйдут из правительства, и оно рухнет.

Положение в стране ужасное - инвесторы не приходят, начинается отток капитала из страны, фирмы хайтека переходят в другие страны. "Хизбалла" усилила давление, пока только словесное, но ее части располагаются возле северной границы Израиля. Активизировался и ХАМАС на южной границе. Нетаньяху носится по столицам европейских государств, уговаривая их лидеров помочь ему в случае с началом военных действий против Ирана. Для того, чтобы сейчас не развалить коалицию и остаться на посту премьера, у Нетаньяху только один выход - развязать военные действия. Но многие в панике - мы, как обычно, остаемся одни. Заграница нам не поможет!

А теперь представьте, что произойдет, если вспыхнет еще одна война при таком раскладе, о котором я написал. А ведь у Израиля есть атомное оружие. Это с одной стороны. Но с другой - Иран и "Хизбалла" имеет достаточное количество ракет, чтобы накрыть всю страну. А идиот Нетаньяху, надеясь на помощь США, предал (не могу сказать по-другому) Путина. Который, без сомнения, мог бы помочь решить вопрос с Ираном. Ну, а США, вместо помощи, как обычно кинули Израиль. Так что, мне кажется, что в ближайшее время - недели, пару месяцев возможны серьезные потрясения на Ближнем Востоке.

Резонный вопрос - а почему из вышеизложенного должна получиться война? Да потому, что это главная идея, главное действие, которое объединяет все силы, когда страна в политическом тупике. Пример - Украина. Когда главное достижение - открытие сортира в жовто-блакитных цветах и невозможность остановить развал экономики, лучшая идея - начать войну с Россией. Для Байдена война на Украине была единственным выходом оправдаться за развал страны: Афганистан, негритянские волнения, миллион умерших от ковида, открытая граница с Мексикой и сотни тысяч нелегалов. Нетаньяху усидит в кресле, только если начнет или спровоцирует военные действия.

P. S. Я-то израильтянин, мне к бомбежкам и взрывам не привыкать, но мне очень интересно, как поведут себя под бомбами все эти макаревичи, пугачевы-галкины, слепаковы и прочие, блин, пацифисты. И не только они. Все эти понаехавшие беженцы с Украины, все эти говорливые русофобы-пацифисты из России… А как с тем, чтобы идти в израильскую армию, защищать страну, в случае войны? Скорее всего, покатят дальше, проклиная уже не только Россию, но и Израиль. "Израиловку", как они о нас говорят. Они же ненавидят эту страну точно так же, как ненавидели Россию.

Источник: eadaily.com